台南優良教師涉性侵20年　教長心痛：絕不容許姑息或包庇

▲潘文忠強調，每一位教育人員都必須挺身守護每個孩子，絕不容許姑息或包庇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

台南某國小張姓導師曾獲「20年資深優良教師獎」，卻被踢爆20年來性侵多名女學生，更查出有26人受害。教育部長潘文忠今（7日）在臉書發文指出，得知這件事後感到非常沉痛，並強調已啟動受害學學生的輔導機制，每一位教育人員都必須挺身守護每個孩子，絕不容許姑息或包庇。

潘文忠表示，這2天得知有台南國小的孩子在校園內遭受到性侵，感到非常非常沈痛。目前該案件已由台南市教育局督管，經性別平等教育委員會調查屬實，已解聘該名教師，且終身不得聘任為教師，同時也依性別平等教育法展開對相關失職人員的調查，啟動受害學生的輔導機制。



潘文忠強調，就算只是一位不適任教師，也可能會對孩子造成一輩子傷害，這也對絕大多數認真教學的老師們是一種打擊。今年初教育部對「教師法」進行修訂，主管機關更能對狼師、性侵、虐童等不適任教師主動出擊，有法源可明確快速處置、淘汰。

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潘文忠說，近日也同時公告「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」的修訂草案，事件涉及多校時，學校得合組調查小組防止互踢皮球，學校接獲狼師檢舉案時，應交給性別平等教育委員會調查，不得另設調查機制。



潘文忠指出，在校園內發生類此憾事，實令人心痛不已，每位教育人員都應發揮專業的道德勇氣，而教育主管機關更是責無旁貸，必須強化落實相關機制與決心，必須堅定挺身守護每個孩子，絕不容許因姑息或包庇，而讓更多孩子受到傷害！

