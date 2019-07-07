叫3女學生「密室跳體操」　夫妻檔爆台南狼師「選妃後獨留1人」

▲台南張姓狼師涉嫌性侵國小女學生惡性曝光後，有網友PO文指控張姓狼師更多惡行。（圖／翻攝自臉書我是新市人）

記者林悅／台南報導

台南張姓狼師涉嫌性侵國小女學生惡性曝光後，引起各界震驚撻伐，也有許多網友在網上PO文指控張姓狼師的緒多惡行，1名李姓男子指稱其妻子讀國小時張師是班導，曾要求妻與其他同學到學校中控室「跳體操」給他看，最後還選留1名女學生獨處，是否對該女學生伸狼爪不得而知。

台南張姓狼師在國小擔任導師時，常在學校舉辦的活動擔任攝影工作，在班上則會請學生吃東西，甚至免費課後輔導，深深獲得家長的信任，他也常受邀到其他學校分享投影教學技術，有老師稱讚他是「教育界的美麗風景」，曾獲「20年資深優良教師獎」，但卻被曝光他在2所國小服務其間，涉嫌侵性女學生，並有26人受害，在今年5月遭解聘公告「永不錄用」。家長強烈質疑學校早在18年前就知道，卻沒有通報、解聘，有隱匿女嫌。

家長也舉發2000年4月間，張老師要求全班女生以每3人1組方式，輪流到視聽教室的音控室脫褲子「讓他觀看」，並「抱學生坐大腿上猥褻」，甚至還說「要檢查妳下面有沒有清乾淨」，而受害女學生皆為10歲左右。對此，張老師辯稱他是要教女學生「提防色狼」。事後，校長竟帶水果向家長求情，盼原諒張老師並不要提告，以免影響校長自己的退休金。當時家長也顧念張師才30歲，且也不想為難校長，而沒有提告，僅要求張老師必須轉走。因此張男犯行橫跨2間學校，第一間學校待了7年，第二間學校更待了18年。18年間已累積26多名被害學生，造成嚴重傷害。

還有1對曾被張師過的李姓夫婦指出，印象中張師對男同學相當惡劣，對女同學卻相當好，張師曾是李男的電腦老師，並是李妻的班導，李男轉述妻子印象最深的是，張男在沒有上課期間，要求李妻與另外2位女同學到視聽教室，把3位女同學都帶到有隔音的中控室，要求3人跳體操給張師看，張師看完就獨留其中1名女同學下來，並要李妻與另1位女同學出去，也不知裡面發生何事。

網友們認為，這種行為惡劣的人，沒什麼必要隱私，台灣法律是該挺有意義的人，而不是一直包庇這種人，該公開就是要公開。