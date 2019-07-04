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借鏡iPhone！Android Q將取消虛擬鍵　強化手勢操作

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▲▼Google I/O 開發者大會,Pixel 3a。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google傳出擬在Android Q捨棄虛擬按鍵，改以手勢操作。圖為Google Pixel系列手機。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

最新的Android作業系統Android Q預計將於今年下半年推出，據外媒報導，Google有可能在Android Q中捨棄用戶習慣的「返回鍵」，改以如同iPhone一般的手勢進行操作。

據外媒《9to5google》報導，其實最一開始在Android作業系統上，用戶想要從返回上一個介面，必須要按下方的返回實體鍵，隨著科技進步，慢慢進化成感應式與現階段最多智慧型手機使用的虛擬按鍵。但據獲得最新Android Q測試版的用戶指出，未來相關功能都將被手勢取代。

據了解，Google將讓用戶在Android Q中能在螢幕任一處快速滑動以實現「返回鍵」的功能，至於現在許多應用程式的選單經常設在左右兩側，Google提供的解決方案是，讓用戶長按住機身兩側再進行拖曳，將兩項操作做出明顯區隔。

《The Verge》報導指出，若是用戶不習慣全新的手勢操作，依照現行發布的測試版，用戶還是可以選擇不用手勢，改回過去習慣的虛擬按鍵，預估未來Android Q正式發行後應該也可以讓用戶做選擇。

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關鍵字：Android Q,iPhone,Google,手勢,虛擬按鍵

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