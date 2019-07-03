67歲婦「長高3公分」！脊椎側彎矯正成功　超開心 ：最想去旅行

▲因脊椎側彎變形而長期飽受背痛之苦的崔姓女子，經凃振宏醫師運用「脊椎截骨」配合「多模式術中神經監視器」矯正治療，不僅背痛不再，也大大改善了生活品質。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

無法直挺站立、必須忍痛行走，稍微一站就背痛得受不了的67歲崔姓女子，長期受脊椎後凸側彎所苦，除了必須靠背貼牆舒緩疼痛，就連一天吃上3包止痛藥也無法獲得改善，直到今年3月進行脊椎手術矯正，不僅長高了3公分，惱人的背痛也不再發生，她開心的說，現在最想做的事情就是去旅行！



因脊椎側彎變形而長期飽受背痛之苦的崔女，雖曾在北部多間醫院求診，疼痛仍如影隨形，與日俱增；不希望自己老年之後成為子女照顧上的負擔，她因緣際會來到花蓮門諾醫院就醫，經脊椎外科凃振宏醫師的診斷，運用「脊椎截骨」配合「多模式術中神經監視器」矯正治療其脊椎後凸側彎的問題，不僅背痛不再，也大大改善了生活品質。

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▲崔女接受手術成功，不僅長高了3公分，惱人的背痛也不再發生，她表示，現在最想做的事情就是去旅行。



凃振宏醫師表示，初就醫時，發現崔女身體有向前與向右傾斜的情形，走路和站立都感覺像是長短腳，經檢查後確定為成年脊椎後凸側彎變形，多次的溝通與評估後，崔小姐決定進行手術治療。

凃振宏表示，中老年人的脊椎較年輕人僵硬和缺乏彈性，在面對明顯脊椎變形的狀況時，往往需要做較大範圍的鬆解甚至截骨手術才能幫助脊椎變得較有柔韌性，讓脊椎矯正回適當的位置。而手術時藉由多模式的術中神經監視器的監控，提供手術團隊更即時的病患神經功能訊息，降低手術後神經麻痺的風險，患者和醫療團隊會更有信心和保障。

▲崔女術前術後的對照情形。（圖／門諾醫院提供）



術前與術後的差別就如同從地獄到了天堂，背部不再疼痛，更不再擔心久站要忍耐，甚至現在已經可以爬樓梯、上下坡；崔女說，原本擔心因自己的脊椎問題而造成子女日後照顧的負擔，因此積極的尋求治療，如今，順利完成手術，且復原狀況良好，她期盼用自身的經歷，鼓勵其他患者，相信醫療專業，找回自己快樂的人生。



醫師提醒，如果知道自己有小角度的脊椎側彎問題，除了注意日常的姿勢外，可以加強核心肌群以及背部肌肉的訓練，當身體出現異常的偏斜與疼痛，應盡快就醫。