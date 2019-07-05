臉書、Google主導數位廣告市場　英國要展開調查

▲英國市場競爭局（CMA）已經就臉書（Facebook）和Google在數位廣告市場的主導地位進行調查。（示意圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

據外媒報導，英國市場競爭局（CMA）已經就臉書（Facebook）和Google在數位廣告市場的主導地位進行調查。

據CNBC報導，英國市場競爭局3日表示，他們已經針對臉書和Google是否影響該國數位廣告市場的競爭對手以及消費者進行調查，這次調查代表全球監管機構對這類對消費者以及線上數據有龐大影響的大型科技公司的審查愈來愈嚴格。據了解，目前英國的數位廣告收入，臉書和Google合計就佔了61％。

英國市場競爭局指出，他們調查的重點在於，消費者在這些情況下，可能無法充分掌握自己的數據，以及這些數據在網路平台上變現的情況。他們也提到，正在針對臉書和Google主導的數位廣告市場進行研究，看看他們究竟有沒有限制其他競爭者進入市場。

英國市場競爭局認為，「雖然這些平台都是免費項用提供服務，但若是市場競爭更為激烈，將導致企業為使用消費者數據而付費，或讓消費者能更好地控制他們的數據使用方式。」

報導指出，這次的調查基礎是建立在今年3月英國政府進行的審查，該審查建議Google、臉書、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）等公司應該要遵守新的反壟斷法規。這次調查結果，英國市場競爭局預計最晚將於明年7月初公布。