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Google相機編碼洩密　Pixel 4第二顆鏡頭為長焦鏡

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▲▼Pixel 4渲染圖。（圖／翻攝Google Twitter）

▲Pixel 4渲染圖。（圖／翻攝Google Twitter）

記者邱倢芯／綜合報導

Google的Pixel手機過去一直都以相機拍攝功能配上強大演算法為自豪，前幾代的產品都一直秉持著單鏡頭的操作模式；不過，官方已證實在今年將推出的Pixel 4上將有所改變，從單鏡頭變成雙鏡頭的設計，而XDA-Developers網站從Google釋出的編碼中發現，Pixel 4的第二顆鏡頭應為長焦鏡。

該網站在查看編碼時發現，Google針對了「Sabre」項目有所更改，這是Google的Super Res Zoom內部代號，這個項目當中增加了「SABRE_UNZOOMED_TELEPHOTO」新字串，而這有可能意味著Pixel 4將採用長焦鏡頭。

XDA-Developers網站認為，如果Pixel 4將採用長焦鏡頭，那麼將會支援某種非數位變焦功能；該網站也猜測，Pixel 4有可能帶來近似OPPO Reno 10倍變焦版或是華為P30 Pro的表現，不過仍有可能會帶來更驚豔的效果。

另外在其他編碼中，XDA-Developers網站也發現了一些細節，像是Google可能會針對夜視功能（Night Sight）進行修改，當中有一個參數提到了「天空分割（sky segmentation）」，以及「墨魚（cuttlefish）」有關的功能都將有所改變，而這些編碼過去都是Google作為夜視功能的代碼。

舉例來說，在「天空分割」編碼中出現了「getOptimize_sky」與「setSky_segmentation_gpu」，這有可能意味著Google將增加夜視功能更好的天空辨識能力；雖然目前還不清楚Google會怎麼呈現Pixel 4的相機效果，不過依照先前產品的拍攝能力，Pixel 4的表現相當令人期待。

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關鍵字：Google,Pixel 4,長焦鏡

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