廁所排隊起衝突　正義男出聲「阻止25歲男插隊」被開多槍身亡

廁所排隊起衝突　正義男出聲「阻止25歲男插隊」被開多槍身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男子因為阻止插隊被殺。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國鳳凰城一名52歲男子在加油站廁所排隊時，突然被一名25歲男子插隊，正義感強的他出聲制止，沒想到對方突然掏出手槍，等警方趕到時發現他倒在地上，已經被射殺。

廁所排隊被插隊　男子中彈身亡

事件16日發生在鳳凰城當地加油站商店QuickTrip廁所，警方上午8時接到槍擊案報案，前往現場在廁所外面地上發現52歲男子卡斯特(Danny Kaster)，其因為中彈倒在地上。

卡斯特緊急送醫後發現，臉部、肩膀和腿部多處中彈，重傷不治身亡。目擊者告訴警方，卡斯特在排隊等待上廁所時，突然被25歲男子富蘭克林(Deondre Franklin)插隊，2人發生爭吵後，富蘭克林要求到廁所外面處理。

目擊者表示，卡斯特當時正在排隊，富蘭克林卻直接越過卡斯特走進廁所，當卡斯特提醒有人在排隊時，富蘭克林卻回覆「我知道」，後來2人吵了起來，富蘭克林大吼「你他X看三小啊」，走出廁所後他聽到槍聲。

嫌犯遭控二級謀殺　民眾為死者設紀念區悼念

在逃的富蘭克林隔天向警方自首，他聲稱當時去廁所時沒注意到有人在排隊，被提醒後他才去排隊，結果一直注意到卡斯特的眼神對他充滿敵意，讓他害怕自己被打，走出廁所後發現卡斯特一直跟著他，才會開槍自我防衛。

富蘭克林被控二級謀殺罪，目前被羈押中，保釋金為100萬美元。已有大批民眾在事發加油站商店外為卡斯特設置紀念區，親友表示，「我的兄弟死於毫無意義的暴力事件，他沒有挑釁也沒有威脅人，只是一名普通人，他什麼都沒有做錯」，在GoFundMe上發起募款活動。

更多新聞
