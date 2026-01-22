法務部出手補漏洞！資恐防制法大修　鎖定資助恐怖活動

▲法務部推動修法，行政院通過資恐防制法修正草案。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

為因應國際社會對資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散風險日益重視，並回應亞太防制洗錢組織（亞太防制洗錢組織，APG）第三輪相互評鑑所提出的建議，法務部擬具《資恐防制法》修正草案，經行政院密集召開多次審查會議、彙整各機關意見並凝聚跨部會共識後，於今（22）日院會討論通過，將函請立法院審議。

法務部指出，近年恐怖活動與大規模毀滅性武器擴散（資武擴）風險持續升高，相關資金流動型態日趨隱匿、跨境化，現行法制已出現防制漏洞，有必要全面檢討修正，以強化國家安全防護與金融監理能量。

本次修法一大重點，在於擴大規範目的，正式將「防制資助大規模毀滅性武器擴散」納入法制架構，並同步修正法律名稱為《資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法》。草案也明確定義恐怖活動與資武擴行為，將攻擊國家關鍵基礎建設、重大設施或核心系統的行為，納入恐怖活動範圍，作為後續刑責與制裁規範的法律基礎。

在制裁制度方面，修法聚焦強化「資恐及資武擴防制審議會」職能，將受制裁名單的指定與除名，明確定位為審議會的核心事項；至於酌留、許可等配套措施，則授權主管機關依實務需求彈性處理，以提升制度運作效率。

草案同時建立更完整的通報機制，新增金融機構及指定之非金融事業或人員，對受制裁者資產凍結情形的通報義務，並要求對疑似涉及資恐或資武擴的可疑交易進行申報，藉此補強現行制度漏洞，提升早期偵測與即時攔阻能力。

刑事責任部分，修法同步調整資助恐怖活動、資助恐怖分子或組織，以及資助受制裁者等犯罪的構成要件，並新增違反聯合國資武擴制裁的貿易犯罪類型，以及規避查緝紅旗行為的處罰規定，藉由提高刑責，強化刑事嚇阻效果。

此外，草案也強化法人與非法人團體的責任規範，修正併罰與免責機制，要求企業與團體落實內部監督與法令遵循；並調整自首、自白減免刑責的適用要件，以提升偵查與追訴實效。

法務部強調，本次修法在兼顧人權保障與執法需求的前提下，全面強化行政制裁、金融監理與刑事責任，並與國際洗錢防制、打擊資恐及資武擴制度接軌。後續將持續配合立法院審議作業，期盼儘速完成修法程序，完善資恐及資武擴防制法制，守住國家安全防線。