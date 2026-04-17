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巴基斯坦油輪成功通過荷莫茲海峽　美軍封鎖以來首例

▲▼數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

▲數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國13日起對伊朗港口實施海上封鎖，不過就在16日深夜，懸掛巴基斯坦國旗的油輪「Shalamar號」成功載運約45萬桶原油駛出荷莫茲海峽。這是美國本周實施封鎖措施以來，第一艘載有原油貨物經荷莫茲海峽駛出的油輪，也顯示該水道的航行流量仍極為有限。

彭博、安納杜魯新聞社等報導，根據MarineTraffic船舶追蹤數據，Shalamar號在阿拉伯聯合大公國達斯島裝載約45萬桶原油之後，於16日深夜沿著伊朗拉拉克島以南航行，以裝載半艙貨物的狀態駛入阿曼灣，目的地為巴基斯坦城市喀拉蚩（Karachi）。根據海事數據庫Equasis，Shalamar號由巴基斯坦國家航運公司所有並管理。

已知Shalamar號起初是在周日嘗試穿越荷莫茲海峽進入波灣，但由於美伊談判破裂一度掉頭，時隔數小時之後成功通過海峽，前往阿拉伯聯合大公國達斯島。到了16日，Shalamar號開始向東航行，目前正在阿曼灣，朝阿拉伯海的方向前進。

自美以2月下旬發動軍事行動以來，通過荷莫茲海峽的船隻數量大多維持在個位數，並在周末短暫激增之後，再度回落至低位。目前，美國海軍的封鎖措施要求船東必須同時取得伊朗與美國兩方當局的許可，才能將石油及其他貨物從波斯灣運往世界各地。

上周，有3艘裝載非伊朗原油的超級油輪成功駛出，但在過去7周期間，載有這類貨物的船舶穿越荷莫茲海峽的情況寥寥無幾，即便在美軍進行封鎖之前也是如此。即便伊朗對部分巴基斯坦船隻給予放行許可，但Shalamar號在波灣僅停留數日便完成穿越，仍顯得不尋常。

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