俄若發動攻擊「美國必出手」　愛沙尼亞防長：歐洲還沒準備好

▲愛沙尼亞國防部長派夫克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

面對俄羅斯入侵威脅，北約成員國愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）表示，他堅信若俄羅斯發動攻擊，美國會出手協助防禦。不過他也警告，歐洲目前尚未準備好獨自對抗莫斯科。

深信美國必救！ 愛沙尼亞防長：北約不會崩潰

路透社報導，愛沙尼亞情報部門今年2月曾發出警告，鄰國俄羅斯已著手為未來的戰爭囤積彈藥。雖然俄方多次反駁，稱歐洲領袖關於俄方可能攻擊北約的說法是「一派胡言」，但區域局勢依然緊繃。

派夫克16日到訪立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）時提到，他對美國與所有盟友充滿信心，「是的，我信任美國，也信任所有盟友」，美國對歐洲軍事的需求與歐洲對美國的需求相當，因此認為北約不會崩潰。

北約如「50年婚姻」 川普曾威脅退群

談及北約當前緊張局勢，派夫克將其比喻為一段長久婚姻，「沒有哪一段50年婚姻是永遠一帆風順的，總會有出現分歧與問題的時候，需要共同克服解決」。

就在本月，美國總統川普曾因歐洲成員國拒絕派遣船隻前往伊朗附近的荷莫茲海峽解除封鎖，威脅要退出北約。此外，川普先前計畫從盟友丹麥手中接管格陵蘭的舉動，也曾關注。

不過派夫克也提到，歐洲目前還沒有做好獨自承擔軍事責任的準備，「我們達到預期目標了嗎？不，還沒。我們所有（北約成員國）都需要投入更多國防預算」。

派夫克說，大多數北約成員國並未履行去年各國首腦達成的協議，也就是按照川普要求，把國防支出提高到至少占GDP的5%。相比之下，愛沙尼亞今年國防預算占比預計達到5.1%。

除了歐洲局勢，派夫克也提到北約應協助結束伊朗境內的衝突，一旦伊朗問題獲得解決，美國才可能有機會把更多注意力轉回烏克蘭，「對於我們這個區域來說，那才是主要問題」。