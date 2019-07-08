抄近路回家遇一大群野狗　他慘被活活咬死「身上100個傷口」

▲男子慘被一大群野狗攻擊致死。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國佛州一名男子上周抄近路回家時，在樹林慘被遇到的一大群野狗攻擊致死，事後驗屍發現，他身上有100多個被狗所咬得傷痕，當地警局目前已經逮捕到其中6條狗，正在與死者身上的傷口進行DNA比對。

高地郡(Highlands County)警方證實，居住在普萊西德湖(Lake Placid)附近的45歲男奧爾茲(Melvin Olds Jr.)，4日抄近路從樹林回家時，遭一群野狗活活咬死，他的母親傷心表示，「我以為狗是人類最好的朋友，他是一個好人，沒有人想到會發生這種事，真是太讓人傷心了。」

已有5名孩子的奧爾茲，同時也是祖父的身分，他的未婚妻沃德(Jannell Ward)表示，她常在家附近看到一群野狗，「聽過牠們吠叫幾次，但牠們從未跑過來攻擊過人，或是讓我有過可能會被咬的威脅。」

警方目前尚未對外公布攻擊人的狗品種，希望藉此事件呼籲市民在外要留意任何沒有牽繩的狗，特別是看起來十分有侵略性的。警探金斯洛(Clay Kinslow)表示，「狗攻擊人的事件雖然罕見，但當牠們成群結隊時，實在難以預料牠們的行為」。