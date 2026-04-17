離奇！9旬翁靈柩剛送火化　「靈堂瞬間起火」燒成焦黑

▲ 老翁出殯後不久靈堂燒成焦黑。（圖／翻攝自中國報）

記者陳宛貞／綜合報導

新加坡一名九旬老翁壽終正寢，16日下午告別式結束後家屬扶靈前往火化場，沒想到就在出殯後短短1小時內，靈堂疑似因電線短路起火，整座靈堂付之一炬，所幸無人傷亡。

靈堂起火燒毀 鐵架變形

《中國報》報導，據喪家謝先生表示，父親年事已高自然辭世，家屬下午扶靈出發前往火化場，未料完成儀式後，殯葬業者便告知靈堂失火的消息，「他們很好心，等我們做完全部儀式後才告訴我們」，還好父親靈柩已順利火化。至於是否認為火燒靈堂不吉利，他則稱本人百無禁忌。

現場畫面顯示，靈堂後方原本放置棺木的區域受損最為嚴重，鐵架結構燒毀變形，吊燈與電線脫落，牆面及天花板均被大量煙灰熏黑，附近的電風扇、塑膠草皮及布條也燒毀，現場一片狼藉。居住在正上方二樓的女性住戶則表示，幸好出門前已關窗，室內影響有限，僅地板發燙、廚房窗戶被煙熏黑。

殯葬業者困惑 起火原因調查中

殯葬業者負責人則稱，出殯前已將蠟燭、油燈等全數帶往火化場，現場燈飾也已關閉電源，對起火原因感到困惑；喪家42歲女性親屬洪小姐則推測可能與電線短路有關。新加坡民防部隊說明，民眾在消防人員抵達前已自行以水管初步滅火，起火原因仍在調查中。

民俗學家：象徵火旺 命理師稱帶走晦氣

對於靈堂失火是否不吉利，民俗學家陳軍榮指出，火象徵旺盛，若是出殯後才失火，通常無大礙，但家屬應盡量避免口角紛爭。命理師徐藝庭則表示，此情況可解讀為「火燒旺地」，是往生者以火淨化空間、帶走晦氣，有利後代家族興旺。