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史學家首發現文件「證實日軍用化武打中日戰爭」　279毒氣彈害皮膚潰爛…

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▲▼日本自衛隊反生化武器部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自衛隊反生化武器部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本日前公布，找到中日戰爭期間日本陸軍使用化學武器的軍方報告《戰鬥詳報》，包括讓皮膚跟黏膜潰爛的「糜爛劑」及強烈刺激呼吸器官的「噴嚏劑」毒氣彈。專家表示，這也是首次發現日軍使用化武的詳細報告，證實曾在中國使用過化武。

據《共同社》7日報導，報告紀載了中日戰爭爆發2年後的1939年7月，當時日本陸軍毒氣戰部隊「迫擊第5大隊」於中國北方山西省山岳地區作戰，決定使用「糜爛劑」及「噴嚏劑」毒氣彈，多達100頁的內容詳細紀錄戰鬥情況、砲彈使用情況及毒氣彈使用命令。

報告指出，上級部隊命令使用裝入糜爛劑的「きい彈」（黃彈）及加入噴嚏劑的「あか彈」（紅彈），讓大隊在7月6日時，向使用機關槍的中國軍隊發射31枚紅彈；7月17日，為了支援步兵，再度使用60枚紅彈、28枚黃彈；7月18日，則使用140枚紅彈、20枚黃彈進行炮擊。

報告同時提到，針對在山岳地區有著牢固陣地的敵人，使用紅彈非常必須，並分析了毒氣彈的威力，而使用黃彈「效果非常大」。

不過舊日軍戰敗後，為了不留下戰爭犯罪證據，有組織的銷毀記錄類文件，因此毒氣使用紀錄至今未明，這次發現的報告可能是由部隊相關人士「私人保管」，也是首次發現毒氣戰部隊自身詳細記錄使用情況的報告。

日本歷史研究者松野誠表示，《戰鬥詳報》相當於部隊正式報告，在目前確認過的資料中，這是陸軍在中國使用黃彈的首例，雖然只知道日中戰爭實際情況的冰山一角，但「必須弄清事實、吸取教訓，避免重演悲慘歷史」。

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關鍵字：日本,中國,中日戰爭,化學武器,糜爛劑,噴嚏劑,毒氣彈,松野誠,日韓要聞

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