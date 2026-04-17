護理師夜班激戰同事！「謎樣碰撞聲」連響5分鐘　慘丟飯碗

▲ 一名護理師因多次在醫院發生性關係等不當行為被革職。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名護理師多次被抓包在院內與同事發生性關係，近日處分出爐。英格蘭與威爾斯護理助產士委員會（NMC）裁定，服務7年的精神科護理師蘇利文（Kate Sullivan）任職於布里真德（Bridgend）葛蘭里德醫院（Glanrhyd Hospital）期間，多次出現嚴重不專業行為，以嚴重失職為由將其革職，並將她從護理師名冊除名。

未通報戀情已違規 三度院內性行為

綜合《鏡報》等外媒，蘇利文當時被臨時晉升為7級病房主管，任職的羅文病房（Rowan Ward）是一個全男性安全復健單位，收治大量從監獄轉介的患者。調查發現，她與一名同事從2020年10月至2021年夏天維持交往關係，但未依規定向雇主通報，已違反職場政策。

裁決小組認定，蘇利文分別於2021年3月4日、2022年1月8日及17日，三度在醫院內與同事A發生性行為。第一次發生在夜班期間，她將一名女同事帶進醫院服務中心後又要求對方迴避。

女同事聽到桌子撞牆 噪音持續2至5分鐘

該女同事在證詞中透露，「我聽到桌子撞擊牆壁的聲音，還有他們發出的各種聲響，當時附近沒有其他人，所有病患都在睡覺，所以我確定聲音是從隔壁傳來的」，「性行為持續的時間不長，噪音持續約2到5分鐘」，令她感到「非常不舒服。」後兩次則是蘇利文完事後主動傳訊息告訴她。

面對指控，蘇利文否認發生性行為，並稱自己是為找話題才「捏造故事」，但裁決小組認為此說法「極不可能成立」。

拒診患者、洩露病假、閉門獨處男病患

除上述行為外，蘇利文還被指拒絕替下體長疹子的患者進行檢查、外洩同事病假原因、在公開場合批評同事、辱罵另一名同事及私自調整排班以增加和伴侶共事的機會，還曾允許一名有「性暗示行為且難以理解界限」的男性患者獨自進入她的辦公室，期間門窗緊閉長達約20分鐘，並在該患者稱呼她「寶貝」時大笑，行為嚴重不當。

NMC裁決小組主席紐曼（Alisa Newman）表示，「蘇利文的行為嚴重偏離了一名註冊護理師應有的專業標準，不具備繼續留在名冊上的資格。除名是為彰顯維護公眾對護理專業信任的重要性，並向社會大眾及業界傳遞明確的標準。」