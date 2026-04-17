殺子繼父「恐判30年或無期徒刑」　日律師直指2惡質行徑

▲安達結希遭繼父安達優季殺害棄屍。（左圖／京都府警方；右圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本京都11歲男童安達結希遭繼父謀殺棄屍，案情持續引發關注。前東京地檢特搜部副部長、現任律師若狹勝根據2大原因，直指本案性質非常惡劣，若以現階段資訊判斷，推測凶手量刑恐達30年有期徒刑，甚至是終身監禁。

律師預測 刑期恐達30年或無期

繼父安達優季宣稱，3月23日上午曾開車把孩子送到小學附近，但結希從未到校，隨後音訊全無。家屬報案後，警方展開長達將近3週的大規模搜索，直至尋獲遺體後，他因涉嫌遺棄屍體罪嫌被捕，才終於坦言「是我做的事情沒有錯」，承認衝動下殺害結希並且棄屍。

日媒《女性自身》報導，若狹勝表示，雖然案件仍在調查中，若根據現階段資訊研判，凶手刑期將超越日本殺人罪常見的20年左右，甚至可能達到最高30年，或者是無期徒刑。

▼大規模搜索將近3週後，京都府警方尋獲男童遺體。（圖／達志影像／美聯社）



嫌犯無悔意 惡劣性質被追究

若狹勝首先指出，安達優季與結希母親再婚，入籍並且完成了收養手續，在法律上已是父子關係，「雖說是繼父，但殺害自己孩子的罪行非常沉重……對本應好好保護，而且共同生活的自家孩子下手，惡劣性質將被追究。」

其次，儘管搜索時間將近3週，嫌犯卻始終秉持「一概不知、與我無關」的態度。這理所當然地將被認定為「毫無悔意」，「就這層意義而言，這也屬於相當惡質的案件。」

不過，「由於目前還不知道死因、手段與動機，量刑也會隨之稍微改變。在對兒子產生殺意之前，究竟有什麼樣的經過，將會是今後的重點。」

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