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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘謎題被指「韓盧侯合體」　侯友宜：我不了解也不評論

政治中心／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨在臉書出一道謎題，被部分人士解讀是指台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜及新北市長侯友宜明將在國民黨全代會上久違合體。對此，侯友宜今（22日）表示，他不了解郭台銘的內容，也不評論，不過他跟韓國瑜、盧秀燕共同信念，就是守護中華民國。至於昨郭台銘自嘲爹不疼娘不愛，侯友宜也說，「我不評論」。

國民黨全代會明（23日）將在板橋體育館登場，屆時將正式提名侯友宜參選2024總統，而盧秀燕、韓國瑜已確定與會。有趣的是，郭台銘昨在臉書粉絲專頁出一道「三個______，勝過一個______？」謎題，部分人士就解讀是指盧秀燕、韓國瑜與侯友宜明將同台。

侯友宜22日上午出席「亞洲海外台商侯援會成立大會」時，被媒體詢問能否替郭台銘謎題解謎，他說，「郭董的內容我不了解，也不評論」，不過韓國瑜跟盧秀燕跟他從以前到現在，共同的信念就是守護中華民國，讓台灣能夠永續繁榮。

至於郭台銘昨在「董事長開講」新北場上，自嘲爹不疼娘不愛，民調這麼低怎麼當選，也說自己近期訪美不是面試，除非民眾給他資格；對郭董的說法，是否會覺得郭台銘在破壞團結？侯友宜則回應，「我不評論」，最重要的是大家有共同的信念，愛中華民國、顧台灣這塊土地，「我們要有這樣的信念，持續團結的走下去」。

▲▼侯友宜、朱立倫出席「亞洲海外臺商侯援會成立大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜、朱立倫出席「亞洲海外臺商侯援會成立大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

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