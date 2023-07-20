國民黨團感謝韓國瑜出席全代會　王鴻薇：可強化韓粉挺侯友宜力道

▲韓國瑜與侯友宜、朱立倫11日在黃復興黨部活動上同台。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市前市長韓國瑜取消原訂計畫，今（20日）透過辦公室宣布將出席23日在板橋體育館舉辦的國民黨全代會。對此，國民黨立委王鴻薇表示，如果侯友宜跟韓當天再次合體，多少可以強化韓粉支持力道；國民黨立法院黨團總召曾銘宗也說，這將有助國民黨團結在一起，一起達成下架民進黨的目標。

國民黨2019年同樣在板橋體育館舉行全代會，正式提名韓國瑜參選2020年總統，並為其造勢，然而侯友宜以市政優先缺席，後來又婉拒接任韓國瑜新北競總主委；當侯陣營、國民黨中央為整合鴻海創辦郭台銘苦惱時，侯6月初被挖出一則影片，顯示他在上次總統大選倒數階段時被問「之後會想參選總統嗎？」侯卻回「呵呵呵呵，笑死人了，好好做事吧」，引爆韓粉對侯高度的不滿。

儘管侯友宜與韓國瑜7月11日曾在國民黨黃復興黨部活動上同台，但兩人互動未如預期熱絡，被認為「侯韓心結」仍未解；緊接著18日又傳出韓國瑜因故將不出席全代會，讓侯連兩日受訪時皆向韓國瑜喊話，並說兄弟同心其利斷金。國民黨主席朱立倫則說，韓國瑜是中評委，可以列席，且黨中央有發函，希望韓共襄盛舉。

對於是否出席全代會，韓國瑜20日透過辦公室宣布，「韓先生會出席7/23 全代會，和國民黨提名的總統和立委候選人，並肩坐在一起下架民進黨，捍衛中華民國」。

對此，王鴻薇向《東森新媒體ETtoday》表示，韓國瑜參加全代會，某程度應該是釋出團結氣氛，對於全代會氣氛是好的；此外，如果侯友宜跟韓當天再次合體，多少可以強化韓粉支持力道，只是要完全轉換跟化解，還得看後續國民黨整合狀況。

媒體詢問，韓國瑜出席全代會是否代表國民黨的整合前進一大步？王鴻薇說，對，韓國瑜身為中評委，對於全代會其實可參加、可不參加，但可能韓經過深思熟慮後調度行程，願意來參加，有其政治意涵。

曾銘宗表示，他代表黨團表達誠摯感謝與歡迎韓國瑜出席全代會，這將有助國民黨團結在一起，一起達成下架民進黨的目標。

而日前喊出「韓上侯下」的藍委鄭麗文則說，她並不意外這樣的結果，一如她不斷強調的，她只希望在723之前還來得及，中央或能坦然面對現實，無私無懼，幫國民黨找出最強母雞，「無奈中央心意已決，雖然如此，但起碼我努力過了」。鄭麗文強調，「因此，我百分百尊重韓市長做的決定！也由衷的祝福侯市長。」