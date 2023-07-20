　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團感謝韓國瑜出席全代會　王鴻薇：可強化韓粉挺侯友宜力道

▲韓國瑜與侯友宜、朱立倫11日在黃復興黨部活動上同台。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓國瑜與侯友宜、朱立倫11日在黃復興黨部活動上同台。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市前市長韓國瑜取消原訂計畫，今（20日）透過辦公室宣布將出席23日在板橋體育館舉辦的國民黨全代會。對此，國民黨立委王鴻薇表示，如果侯友宜跟韓當天再次合體，多少可以強化韓粉支持力道；國民黨立法院黨團總召曾銘宗也說，這將有助國民黨團結在一起，一起達成下架民進黨的目標。

國民黨2019年同樣在板橋體育館舉行全代會，正式提名韓國瑜參選2020年總統，並為其造勢，然而侯友宜以市政優先缺席，後來又婉拒接任韓國瑜新北競總主委；當侯陣營、國民黨中央為整合鴻海創辦郭台銘苦惱時，侯6月初被挖出一則影片，顯示他在上次總統大選倒數階段時被問「之後會想參選總統嗎？」侯卻回「呵呵呵呵，笑死人了，好好做事吧」，引爆韓粉對侯高度的不滿。

儘管侯友宜與韓國瑜7月11日曾在國民黨黃復興黨部活動上同台，但兩人互動未如預期熱絡，被認為「侯韓心結」仍未解；緊接著18日又傳出韓國瑜因故將不出席全代會，讓侯連兩日受訪時皆向韓國瑜喊話，並說兄弟同心其利斷金。國民黨主席朱立倫則說，韓國瑜是中評委，可以列席，且黨中央有發函，希望韓共襄盛舉。

對於是否出席全代會，韓國瑜20日透過辦公室宣布，「韓先生會出席7/23 全代會，和國民黨提名的總統和立委候選人，並肩坐在一起下架民進黨，捍衛中華民國」。

對此，王鴻薇向《東森新媒體ETtoday》表示，韓國瑜參加全代會，某程度應該是釋出團結氣氛，對於全代會氣氛是好的；此外，如果侯友宜跟韓當天再次合體，多少可以強化韓粉支持力道，只是要完全轉換跟化解，還得看後續國民黨整合狀況。

媒體詢問，韓國瑜出席全代會是否代表國民黨的整合前進一大步？王鴻薇說，對，韓國瑜身為中評委，對於全代會其實可參加、可不參加，但可能韓經過深思熟慮後調度行程，願意來參加，有其政治意涵。

曾銘宗表示，他代表黨團表達誠摯感謝與歡迎韓國瑜出席全代會，這將有助國民黨團結在一起，一起達成下架民進黨的目標。

而日前喊出「韓上侯下」的藍委鄭麗文則說，她並不意外這樣的結果，一如她不斷強調的，她只希望在723之前還來得及，中央或能坦然面對現實，無私無懼，幫國民黨找出最強母雞，「無奈中央心意已決，雖然如此，但起碼我努力過了」。鄭麗文強調，「因此，我百分百尊重韓市長做的決定！也由衷的祝福侯市長。」

ET快訊
警衛曝「屋主、工人偷偷施工」裝冷氣...根本雙重違規
杜蘇芮路徑大修！　歐洲模式預測「撞台灣」
冷氣「3秒墜地」砸死學霸　物理師：像被1公噸河馬猛撞
快訊／中和路樹突倒塌！　女路過慘壓樹底
冷氣砸死政大女「工人負全責」？　律師曝屋主也慘了
政大女遭冷氣砸死　高大成曝恐怖傷勢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜出席全代會　游淑慧曝他私下談話：國民黨會面臨5個敵人

莊銘淵要陳紫渝「避免花邊」　王婉諭：厭女文化應到此為止

莊銘淵「硬蹭」陳紫渝花邊　吳崢：競選公職不該消費別人私生活

國民黨團感謝韓國瑜出席全代會　王鴻薇：可強化韓粉挺侯友宜力道

綠里長要陳紫渝「避免花邊」惹議　女綠委齊轟：性平觀念不及格

Kolas再槓週刊未查證　要求更正道歉否則將提告

索馬利蘭駐台辦遭控惡意解雇　外交部：支持捍衛權益

要求鏡週刊道歉、更正　Kolas喊告：沒查證！未經允許就錄音

女大生遭17樓掉落冷氣機砸中不治　勞工局勒令停工：最高開罰30萬

謝鋒稱賴清德訪美是「灰犀牛」　外交部：抹黑無辜動物形象

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

韓國瑜出席全代會　游淑慧曝他私下談話：國民黨會面臨5個敵人

莊銘淵要陳紫渝「避免花邊」　王婉諭：厭女文化應到此為止

莊銘淵「硬蹭」陳紫渝花邊　吳崢：競選公職不該消費別人私生活

國民黨團感謝韓國瑜出席全代會　王鴻薇：可強化韓粉挺侯友宜力道

綠里長要陳紫渝「避免花邊」惹議　女綠委齊轟：性平觀念不及格

Kolas再槓週刊未查證　要求更正道歉否則將提告

索馬利蘭駐台辦遭控惡意解雇　外交部：支持捍衛權益

要求鏡週刊道歉、更正　Kolas喊告：沒查證！未經允許就錄音

女大生遭17樓掉落冷氣機砸中不治　勞工局勒令停工：最高開罰30萬

謝鋒稱賴清德訪美是「灰犀牛」　外交部：抹黑無辜動物形象

日系車廠第一槍！Nissan宣布加入特斯拉充電陣營　北美規格將統一

微信支付全面開放綁定境外卡　騰訊：200元人民幣及以下免手續費

周子瑜「農16」上億豪宅曝光！半年成交15戶　搶當女神鄰居

獨／台版醫界「舉重妖精」！女醫變金剛芭比　染肺炎奪健力賽4銀

冷氣砸死女大生！新埔站店家驚恐還原現場　聞巨響衝出目睹嚇呆

快訊／台北松山區民宅後方大火「燒一整排」　警消緊急灌救

星巴克 X BLACKPINK聯名7／25開賣！　隨行杯整個美翻天

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

熱血建檔可救人一命　成功嶺阿兵哥熱烈響應

曾去出事大樓裝冷氣！　師傅曝安裝內幕：人幾乎懸空才裝好

陸正妹只穿圍裙「側乳全看光」　咖啡店喊冤：非本店員工

政治熱門新聞

翻車！莊銘淵要陳紫渝「避免花邊新聞」　網炸鍋嗆：出來道歉

綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論

Kolas不忍了！怒告同黨陳瑩「帶頭殘殺」　嗆：攻聖母峰會有山難

要陳紫渝「避免花邊」　莊銘淵致歉：只是經驗分享、畢竟我比較資深

王鴻薇轟Kolas　臉書貼3大聲明

分析四腳督民調　媒體人點名他：已經徹底出局了

民調／四腳督賴清德34％領先　郭台銘若參選牽動近3百萬票

北流月燒80萬利息　柯要蔣「相信我」

駁斥歧視女性！館長指控舉牌女孩「職業學生」

綠立委參選人批陳紫渝大翻車　她開第一槍：提名蠢蛋！退選吧

外媒稱美方關切賴清德「進白宮」言論　美高層官員否認

4士官捲「扯鈴教練共諜案」　國防部：國軍官兵主動檢舉

陳椒華飆罵陳建仁「混蛋」：有些里長被殺了你知道嗎？

王鴻薇再槓Kolas「你有多惡劣」　喊話：我有證據，最好來告我

更多熱門

相關新聞

謝鋒稱賴清德「灰犀牛」　外交部：抹黑無辜動物形象

謝鋒稱賴清德「灰犀牛」　外交部：抹黑無辜動物形象

中國駐美國大使謝鋒美國時間19日表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，當務之急，是堅決擋住我副總統賴清德訪美「這頭正向我們衝來的灰犀牛」。對此，外交部回應，中方毫無理由以此為藉口藉機尋釁，更無必要抹黑無辜動物的形象，意圖製造不安。

立院初審通過外役監條例　遴選標準朝野無共識送黨團協商　

立院初審通過外役監條例　遴選標準朝野無共識送黨團協商　

屏南立委參選人涉違採購法　民進黨最新回應

屏南立委參選人涉違採購法　民進黨最新回應

8／20後舉辦！雙城論壇敲定3天2夜

8／20後舉辦！雙城論壇敲定3天2夜

韓上侯下破滅！韓國瑜將出席全代會　鄭麗文：尊重且由衷祝福侯友宜

韓上侯下破滅！韓國瑜將出席全代會　鄭麗文：尊重且由衷祝福侯友宜

關鍵字：

韓國瑜侯友宜朱立倫國民黨王鴻薇鄭麗文曾銘宗2024總統大選韓粉

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面