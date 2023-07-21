韓國瑜將出席國民黨全代會　侯友宜「非常開心」：我們信念一致

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜取消原訂計畫，昨透過辦公室宣布將出席23日在板橋體育館舉辦的國民黨全代會，被黨內視為整合的一大步。對此，國民黨2024總統參選人侯友宜今（21日）表示，非常開心韓友宜會出席全代會，彼此都是守護中華民國的人，信念都是一致性的。

▲侯友宜21日受訪。（圖／記者宋良義攝）

2019年國民黨同樣在板橋體育館舉行全代會，正式提名韓國瑜參選2020年總統，並為其造勢，然而侯友宜以市政優先缺席，後來又婉拒接任韓國瑜新北競總主委；當侯陣營、國民黨中央為整合鴻海創辦郭台銘苦惱時，侯6月初被挖出一則影片，顯示他在上次總統大選倒數階段時被問「之後會想參選總統嗎？」侯卻回「呵呵呵呵，笑死人了，好好做事吧」，引爆韓粉對侯高度的不滿。

儘管侯友宜與韓國瑜7月11日曾在國民黨黃復興黨部活動上同台，但兩人互動未如預期熱絡，被認為「侯韓心結」仍未解。緊接著，18日傳出韓國瑜因故將不出席全代會，讓侯連兩日受訪時皆向韓國瑜喊話，並喊話兄弟同心其利斷金。國民黨主席朱立倫則說，韓國瑜是中評委，可以列席，且黨中央有發函，希望韓共襄盛舉。

對於是否出席全代會，韓國瑜20日透過辦公室宣布，「韓先生會出席7/23全代會，和國民黨提名的總統和立委候選人，並肩坐在一起下架民進黨，捍衛中華民國」。

侯友宜今天被媒體詢問，昨天晚上今天早上有沒有打給韓市長？外傳韓市長出席全代會，被解讀是在挺國民黨，不是要出來挺侯？他回應，他非常開心韓國瑜出席全代會，「我們都是守護中華民國，愛這塊土地的所有人，我們的信念都是一致性的」。

至於傳出韓國瑜回心轉意的關鍵，是因為侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前到雲林與前雲林縣長張榮味同桌吃飯，才扭轉了這個局面？侯友宜說，張榮味給了他很多的建議，「我們都會仔細的聆聽」，面對大小事情也都會來齊心齊力解決，以及最重要的是，讓貪腐無能的民進黨，能夠下台，讓一個清廉有效率的政府，能夠為人民多做事。