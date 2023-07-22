委屈了？韓國瑜出席全代會　羅智強：「黑韓」拿放大鏡看有事嗎？

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者許展溢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前高雄市長韓國瑜原本沒有要出席23日國民黨全代會，但後來改口答應，對於其中轉折各方多所揣測，今（22）日國民黨台北市立委參選人羅智強在臉書發文直言韓國瑜受委屈了，指最近的「黑韓」新聞、放話，還有道德綁架，真的很超過，即便知道韓國瑜的個性不會去計較這些，但他真的看不下去了，「要選總統的又不是韓國瑜，一直拿放大鏡在看韓國瑜，有事嗎？」

羅智強表示，國民黨總統選情低迷，需要韓國瑜加持，這一點可以理解，但道德綁架就算了，有心人士還去製造「黑韓」的風聲，真的很超過。

羅智強說，國民黨想要提名韓冰參選台北市中正萬華立委，韓冰的確是一個很棒的人選，黨要使用這張好牌也沒問題，但也要尊重韓冰個人的生涯規劃，風聲走歪到變成韓冰想求不分區，就真的是太過分了，政治不需要變成「恐怖情人」吧！「得不到你，就毀了你」。

羅智強認為，韓國瑜都表態出席明天的全代會了，在這樣的狀況下，有心人士還在「指三道四」，要韓國瑜說什麼、不說什麼，遑論韓國瑜根本不是總統參選人，甚至沒有公職在身，他出席國民黨的全代會，就是出於對國民黨的熱愛，「一直拿放大鏡看韓國瑜，有事嗎？」

羅智強指出，儘管4年前，韓國瑜參選總統時也是陷入低迷，韓國瑜「道德綁架」過誰？完全沒有，也從來沒有，誰來幫忙，誰不來幫忙，韓國瑜從來就是100分的尊重，也從沒看過韓國瑜怨天尤人，更不會看到他砲口對內，去清算誰支持他、誰不支持他，他就是努力和人民、支持者站在一起，這才是政治人物們該學的胸襟。