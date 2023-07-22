金溥聰「3狠招」施壓韓國瑜？　邱毅揭723全代會「兩大」觀察重點

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

前高雄市長韓國瑜將出席23日的國民黨全代會，被黨內視為整合的一大步。對此，前立委邱毅22日點出723全代會兩大觀察重點，更透露國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，以「三狠招」施壓韓國瑜出席全代會。

邱毅表示，韓國瑜決定參加723國民黨全代會，對四年前代表國民黨投入大選的他而言，或許是個責任，但主要是不想成侯慘敗後被追究的「戰犯」，而這也正是金溥聰一直營造的氣氛，是他逼使韓國瑜參加全代會的一種手段。

邱毅透露，723全代會有兩大觀察重點，首先，侯友宜會不會利用這個場合，當面向韓道歉，化解他四年前的種種缺失？再者，韓國瑜會不會首度講岀「支持侯友宜」，並呼籲韓粉支持，而不是只講到支持國民黨，卻不願講支持侯友宜？

邱毅指出，金溥聰事前使了很多力，最狠的有三招，第一是利用立委鄭麗文的「侯下韓上」，把韓國瑜逼入反侯、換侯陣營，韓不願成為被金溥聰推諉卸責的戰犯，只好出席723以自清。第二是炒作韓冰選立委做文章，甚至提出「韓冰當不分區立委」議題，公然以韓冰為人質來要脅韓國瑜。據他了解，韓國瑜對拿韓冰來炒作的行為非常不滿，但為了自清，參加723全代會成為必然的選擇。

第三，邱毅強調，金溥聰親自到雲林拜會前雲林縣長張榮味，其實就是韓的朋友或恩人向韓國瑜施壓。當然，張榮味很有骨氣，事後表示他只支持鴻海集團創辦人郭台銘，但以重情重義為尚的韓國瑜，絕不想因為自己而連累張家，因此參加全代會就成為最後抉擇了。