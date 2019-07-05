「花生醬+巧克力」超百搭！星巴克父親節蛋糕限時預購88折

▲星巴克6吋花生巧克力蛋糕售價750元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接父親節即將來臨，各家業者紛紛推出父親節蛋糕預購活動，除了星巴克推出預購可享88折優惠外，85度C也祭出預購父親節主題款蛋糕享85折好康。

慶祝父親節即將來臨，今年星巴克推出多款6吋蛋糕，包含芒果泡芙、花生巧克力蛋糕、經典起司、檸檬塔等。其中，全新推出的｢6吋花生巧克力蛋糕｣，則使用花生醬搭配巧克力，層層堆疊的濃郁味道，預計將吸引不少人搶著嚐鮮。

星巴克指出，本次父親節蛋糕禮盒還以「爸爸的旅行箱」為設計概念，別具意義。而預購活動自即日起至8/1開跑，期間可享88折優惠，另結帳可獲得好友分享優惠一張，採累計方式，購買兩個可獲得兩張，可享咖啡買一送一優惠。

至於85ºC今年也推出四款「爸氣出發」的平價造型蛋糕，包括「8吋飆風再起蛋糕」、「6吋一路發蛋糕」、「8吋皇家典藏」和「6吋芋見榮耀」等，平均單價落在420元到650元間。自即日起至8/5期間，只要預購父親節主題款蛋糕即享有85折優惠。

另外，自7/4到8/8活動期間，至85ºC全店消費滿500元，並到官網登錄發票可再加碼抽MacBook Air 、GoPro、空拍機、藍牙無線喇叭等大獎。