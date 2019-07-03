全台首發！星巴克「咖啡特展」4款限定飲品必喝　這5天穿黑色衣服到門市享優惠

▲星巴克於本次特展中搶先引進「氮氣系列」全新飲品。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

星巴克一年一度的盛事「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，於7月3日起至7月28日開展，期間還推出四款全新氮氣系列飲品，奶油般的綿密泡沫，好喝又好拍，預計今年將吸引十萬人次進場參觀。另外，星巴克於門市也推出「夏日黑色派對」，只要穿黑色衣服就可享咖啡優惠。

星巴克自2014年起開始舉辦「Coffee Journey咖啡旅程」特展，並創下至今已逾25萬的觀展人次。而邁入第六屆的「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，以「Espresso Your Style」為主軸，規劃出五大區域。售票280元，期間內可憑導覽手冊重複入場。

而本次特展中還引進「氮氣系列」飲品，包含「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款全新限定飲品。另也推出概念來自美國Roastery的「濃縮雲朵英式艾爾」，將黑咖啡與精釀啤酒跨界結合。

星巴克指出，目前已有75家門市導入氮氣冷萃咖啡，且單店業績都可較其他門市成長2成。因此看好後市，除了於今年底將突破100家門市導入氮氣冷萃咖啡外，全新的氮氣系列四款飲品，也預計將在第三季引進門市販售。而展店跟會員部分，則預計年底前達480家、會員數突破215萬人次。

另外，星巴克於7/3、7/10、7/17、7/24、7/31這5天還推出「夏日黑色派對」門市活動，活動當日穿著或配戴含黑色元素衣著配件，點購大杯冷萃可享115元，以及大杯氮氣冷萃145元等優惠，但典藏冷萃咖啡、經典特調冷萃咖啡、深焦糖風味雲朵氮氣咖啡等系列皆不適用。

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