兒時回憶掰掰了？網驚傳買嘸「蘋果西打」　通路商：供貨不穩定

▲網傳買不到蘋果西打。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾婉婷／綜合報導

擁有54年歷史的國民飲料「蘋果西打」，近來可說是狀況連連，甚至還有網友傳出到通路買不到貨的消息。對此，超商跟量販、超市業者則回應表示，目前都還有貨，但的確供貨不是很穩定。

大飲公司旗下生產的汽水飲料「蘋果西打」，近來接連不斷發生狀況重挫品牌形象，除了去年發生產品變質異常，緊急宣布回收外，日前更因2018年財報難產衍生掏空疑雲，面臨下市危機。而最近還有網友指出，要到便利商店購買蘋果西打，卻被店員告知未來不再進貨。

對此， 《ETtoday新聞雲》記者詢問各大通路業者，是否有買不到蘋果西打的狀況。其中，小7回應指出，目前仍是會進貨，門市進貨狀況會依照廠商供貨為主；而全家則表示，目前供應仍是正常，但部分門市還是要看各自商圈狀況。

至於量販業者部分，愛買表示，目前持續供貨，但數量的確不是很充足。家樂福則說，目前供貨的確有不穩定狀況，其中有部分品項沒有貨，但因應中元大檔期即將來臨，現在也都在跟業者協調供貨，期望讓消費者都能買到。

而超市龍頭全聯指出，目前都還有再進貨，但的確有供貨不穩定的狀況。另外，美廉社回應說，蘋果西打的2公升品項於去年就沒進貨，但易開罐和小瓶的目前門市還有販售，但會先賣完門市的數量，後續會不會再進貨，則要看廠商狀況。