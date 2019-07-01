　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼星巴克 。（圖／取自官網）

▲星巴克推出星冰樂買一送一優惠。（圖／取自官方粉絲團）

消費中心／綜合報導

星巴克買一送一優惠又來了！迎接夏日來臨，星巴克於7/5推出「星冰樂Happy Hour」活動，活動當天14：00～19：00，購買兩杯相同容量/口味的星冰樂，第二杯由星巴克招待。每人每次至多買一送一，並不適用於外送外賣及預訂服務。

除了推出星冰樂買一送一優惠，星巴克於7/3、7/10、7/17、7/24、7/31這5天還推出「夏日黑色派對」，活動當日穿著或配戴含黑色元素的衣著配件，可享大杯冷萃跟大杯氮氣冷萃優惠價；同時購買指定咖啡豆與咖啡設備商品可享85折優惠。

▲▼星巴克特展 。（圖／業者提供）

另外，「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展於7月3日至7月28日在華山文創園區西2館盛大登場，今年度特展以「Espresso Your Style」為主軸，規劃出「Coffee Gallery咖啡即是藝術」、「Espresso Your Style 濃縮風格 自由定義」、「Coffee Bar 全方位的感官體驗 最純粹的咖啡熱情」、「Coffee Stories 香氣瀰漫 用咖啡說故事」等五大區域。

星巴克指出，本次特展中也引進「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品，包含「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」等四款全新限定飲品，以及概念來自美國Roastery的「濃縮雲朵英式艾爾Espresso Cloud English IPA」，期望帶給消費者全新的咖啡體驗。預計今年特展人數可望突破十萬人。

▲▼ 咖啡 。（圖／業者提供）

至於cama café則首度和桂格攜手合作，於7/1推出「喝的健康早餐」新概念限定飲品-「拿鐵穀多多」，將招牌經典拿鐵中加入堅果穀多多焙香腰果風味，售價75元。限定2週販售至14日止，每店限量200杯。

ET快訊
2歲女兒跌鱷魚池！慘被啃剩一顆頭　媽自責抱顱骨痛哭
香港立會鐵門被撬開！示威者衝進立法會　警民對峙中
快訊／威力彩7.7億獎號出爐！今年最大獎來了　34連槓靠你終
TVBS董事長張孝威請辭！王雪紅夫將接任董座

關鍵字：星巴克,咖啡,買一送一,優惠,星冰樂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

現點現炸！「炸雞界真正霸主」專門店終於要開了　隱藏版點心必吃

還要排2天！「巨無霸馬克杯」限量100個　星巴克咖啡特展驚現人龍

兒時回憶掰掰了？網驚傳買嘸「蘋果西打」　通路商：供貨不穩定

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

現點現炸！「炸雞界真正霸主」專門店終於要開了　隱藏版點心必吃

【廣編】買家具免費遊北海道　日商大手筆招待幸運顧客訪日

全台首間光雕酒吧！10款全新高粱基底浮誇系調酒

堅持「以人為本」　信義房屋獲亞洲最佳企業雇主獎

三星超殺機種限時狂降6千元起　iPad Pro 10.5吋現折8千元

京站、比漾廣場美食街秀風格　14間新店給你嚐鮮

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

吳建豪負傷上場「飛起來了」　羅志祥battle到一半..二度分心XDD

兒時回憶掰掰了？網驚傳買嘸「蘋果西打」　通路商：供貨不穩定

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

現點現炸！「炸雞界真正霸主」專門店終於要開了　隱藏版點心必吃

【廣編】買家具免費遊北海道　日商大手筆招待幸運顧客訪日

全台首間光雕酒吧！10款全新高粱基底浮誇系調酒

堅持「以人為本」　信義房屋獲亞洲最佳企業雇主獎

三星超殺機種限時狂降6千元起　iPad Pro 10.5吋現折8千元

京站、比漾廣場美食街秀風格　14間新店給你嚐鮮

還要排2天！「巨無霸馬克杯」限量100個　星巴克咖啡特展驚現人龍

免坐飛機遊沖繩、美國　百貨「主題周」啤酒節、摩天輪優惠通通來

酒駕新法實施　他喝酒外出訪友被送辦

Ruby確診登革熱！　台大醫院吊點滴…現況曝光「像浮屍」

姜漢娜開拍《指定倖存者》出意外！　脖子韌帶受傷

中職／感謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

被分手後忍不住求和　但其實哭喊都沒用「我們早就不是我們了」

兒時回憶掰掰了？網驚傳買嘸「蘋果西打」　通路商：供貨不穩定

七一遊行示威者衝入立法會！「佔領主席台」噴黑漆：反送中、林鄭下台

中職／味全龍8月4日報到集訓　葉總：45天簽約OK

馮提莫「耳上激短髮」新髮型曝光！　妹妹頭瀏海神逆齡

汪被主人留在收容所…再也不敢抬起頭　不懂為什麼沒人愛牠了

消費熱門新聞

「巨無霸馬克杯」限量100個　..

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買..

限時5小時！星巴克「星冰樂買一..

京站、比漾廣場美食街推14新店

3C超級品牌日 三星、蘋果限時..

「炸雞界真正霸主」專門店終於要..

台北101獨家限定！「巨無霸珍..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

內行人才知道！超市「隱藏版吐司..

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」..

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度..

暑假出國眉角多！綠色盥洗要備好

江宏恩睡前做「這檔事」

更多熱門

相關新聞

常補水？醫曝咖啡＆茶不算每日攝取量

台灣飲品充斥，舉凡茶、咖啡、飲料等，都是國人常喝的品項之一。不過直腸外科醫師陳守善表示，人體每天至少要喝1500c.c.的水，茶、咖啡由於含有茶鹼和咖啡，反而利尿，水分都沒有留下來，因此無法計入每日應喝足的水量。護理師劉素真推薦，民眾可使用有刻度、容量的水瓶，才知道一天到底攝取多少水分。

「巨無霸馬克杯」限量100個　星巴克咖啡特展驚現人龍

百貨暑假祭啤酒節、摩天輪優惠

看電影、唱Ｋ　生活小確幸神卡大評比

花蓮「週六郊區晒音樂」　享受藝文好時光

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

日圓賣出價跌破0.29字頭　換新台幣10萬...多賺一張環球影城門票

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

醫院電梯開關10次　大夜護理師默唸一句…安靜了

即／屏東驚見龍捲風！廟宇棚頂遭捲飛

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

寬褲褲管超怪！她試穿秒驚豔：回不去了

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面