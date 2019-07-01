限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

▲星巴克推出星冰樂買一送一優惠。（圖／取自官方粉絲團）

消費中心／綜合報導

星巴克買一送一優惠又來了！迎接夏日來臨，星巴克於7/5推出「星冰樂Happy Hour」活動，活動當天14：00～19：00，購買兩杯相同容量/口味的星冰樂，第二杯由星巴克招待。每人每次至多買一送一，並不適用於外送外賣及預訂服務。

除了推出星冰樂買一送一優惠，星巴克於7/3、7/10、7/17、7/24、7/31這5天還推出「夏日黑色派對」，活動當日穿著或配戴含黑色元素的衣著配件，可享大杯冷萃跟大杯氮氣冷萃優惠價；同時購買指定咖啡豆與咖啡設備商品可享85折優惠。

另外，「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展於7月3日至7月28日在華山文創園區西2館盛大登場，今年度特展以「Espresso Your Style」為主軸，規劃出「Coffee Gallery咖啡即是藝術」、「Espresso Your Style 濃縮風格 自由定義」、「Coffee Bar 全方位的感官體驗 最純粹的咖啡熱情」、「Coffee Stories 香氣瀰漫 用咖啡說故事」等五大區域。

星巴克指出，本次特展中也引進「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品，包含「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」等四款全新限定飲品，以及概念來自美國Roastery的「濃縮雲朵英式艾爾Espresso Cloud English IPA」，期望帶給消費者全新的咖啡體驗。預計今年特展人數可望突破十萬人。

至於cama café則首度和桂格攜手合作，於7/1推出「喝的健康早餐」新概念限定飲品-「拿鐵穀多多」，將招牌經典拿鐵中加入堅果穀多多焙香腰果風味，售價75元。限定2週販售至14日止，每店限量200杯。