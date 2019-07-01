現點現炸！「炸雞界真正霸主」專門店終於要開了　隱藏版點心必吃

▲「拿坡里炸雞」專賣店終於要開幕了！（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

在台深耕超過20年的「拿坡里披薩」，雖然店內主要販售披薩商品，但其炸雞卻被許多網友評比為「炸雞界真正霸主」。對此，業者經過一年籌備與測試，終於要在台北跟桃園開出炸雞專門店，不僅販售招牌炸雞，還增加時蔬跟薯條以及銀絲卷點心品項，預計開幕首天就會引發排隊風潮。

日前旅遊資訊平台幫網友做出炸雞排行，結果冠軍是由「拿坡里義式炸雞」拿下，不少人都稱讚其雞肉裹粉炸到皮酥脆口、肉軟嫩入味，加上醃料的微微辣度，讓人想到就想立刻吃到，雖然因現點現炸所以等待時間較久，但仍備受網友肯定。

有鑒於網友喜愛加上炸雞熱潮不退，因此拿坡里披薩決定開出炸雞專門店。業者指出，新開幕的「拿坡里炸雞店」除了有咔啦炸雞外，還有新推出脆皮炸雞，都是採用現點現炸，等待時間約15分鐘。同時，還新推出拌料、灑粉、刷醬三種調味的酥炸棒腿，提供多樣吃法。

不僅有炸雞，「拿坡里炸雞」專賣店還有販售酥炸時蔬，以及超長30cm的長薯條，和搭配煉乳跟花生粉的銀絲卷等。業者表示，旗下炸雞好吃的秘訣原因在於獨特醃料，再透過真空按摩讓雞肉充分入味，而且現點現炸，讓消費者吃起來保有脆皮多汁感。

目前「拿坡里炸雞」專賣店先開設兩家門市，分別為7/2開幕的農安店，以及7/3開幕的桃園愛買量販美食街店，後續則看消費者反應展店。業者指出，拿坡里最熱銷的9塊炸雞桶、6塊炸雞桶，平均一年加起來可賣出上千萬塊，而新的炸雞專賣店提供2塊、6塊、9塊不同選項，滿足不同需求。

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