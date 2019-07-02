麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道　網驚：長知識了

消費中心／綜合報導

深受許多外食族喜愛的麥當勞，其實有款隱藏版「漢堡」，一個售價只要30元，但因為菜單上沒有出現，所以有很多人都不知道，甚至最近還有網友去門市點餐，才發現店員也不是很清楚，確認了幾次後才終於點到漢堡。其經驗則讓其他網友看了紛紛直呼，「長知識了！」

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出無奈經驗說，「有沒有人跟我一樣只是想吃漢堡，得來速點半天店員不知道我在講什麼⋯。」原來這名網友想要點麥當勞最普通的牛肉漢堡，但因為店員一時反應不過來問說，「請問你要什麼漢堡？前方菜單都是漢堡。」而網友就回說，「你們不是有吉士漢堡嗎？我要沒有起司的那個『漢堡』。」最後店員才了解原PO要點的是最普通的牛肉漢堡。

其他網友看完也紛紛直呼不知道原來麥當勞有個品項叫漢堡，「這個漢堡的名字真的很讓人誤會」、「這不是店員跟消費者的問題，是那個品項就叫漢堡……」、「第一次知道麥當勞有一個名稱是叫漢堡耶！我還以為每個都有自己的名字」、「第一次知道有漢堡這種菜單了」、「我現在才知道有這品項耶」。

其中，還有麥當勞店員跳出來說，「直接講要只有牛肉沒有吉事的漢堡會比較快，因為很常客人都會說我要漢堡，但其實是要雙層牛肉吉事堡，身為店員都會多問幾次確認一下。」另有網友建議說，「我都說30元的那個漢堡」、「我都說單點一個普通漢堡」、「漢堡這個就真的存在很久了，只是以前歸類在舊版兒童餐裡面」。

除了麥當勞有隱藏版漢堡，摩斯漢堡也有隱藏版菜單，像是紅茶可以免費加檸檬片外，以及販售多年的小吉士漢堡。其雖然只有漢堡肉、洋蔥粒、番茄醬、吉士片等食材，但小小一個只賣40元，另可選擇不加吉士片的小漢堡35元。

另外，之前還有網友分享進階版的「5種摩斯創意吃法」，包含「海洋天婦羅+咖哩飯」、「燒肉珍珠堡+蛋黃+蔥花」、「杏鮑菇珍珠堡+鮮菇濃湯」、「摩斯吉士堡+咖哩可樂餅+方塊薯餅、「摩斯紅茶+蒟蒻」等，讓網友大開眼界。