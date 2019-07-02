認真掰了塑膠吸管！超商也要改用「就口杯」了　小7、全家逐步導入門市

▲7月11日起，7-ELEVEN全台門市將逐步導入就口杯。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

認真要跟塑膠吸管掰掰了！自7/1起環保減塑新規正式上路，四大場所內用將不得提供塑膠吸管，包含速食店、百貨公司等，而超商雙雄小7跟全家也提前響應政府限塑政策，除了將位於四大場所內的門市改提供環保吸管外，也將於全台門市逐步導入就口杯。

小7響應政府限塑減塑， 自即日起依照政府規範於四大場所內的門市，內用不提供一次性塑膠吸管，改為提供就口杯與符合政府規定的環保吸管。並從7月11日起，全台門市將逐步導入就口杯，除珍珠、有料茶飲、思樂冰仍提供吸管外，其餘現調飲品將改為就口杯，不再提供吸管。

至於全家同樣對應法規範圍，將位於四大場所內的92間門市改提供環保吸管，並從8月起則啟動第二波減塑計畫，全台3400間門市的Let's Café冷飲部份，將全面導入就口飲用的杯型，現調冷飲即不再主動提供塑膠吸管。

除了將就口杯逐步導入門市，小7也推出共4款環保系列商品，包括「不鏽鋼吸管」、「GEO可分解竹纖維吸管」、「現食主義環保植物纖維紙圓盤」、「現食主義環保植物纖維紙碗」，皆由純竹纖維及甘蔗渣製作，不含塑膠材質，可於自然環境中自然分解。

而全家自有品牌FamilyMart Collection則推出「天然竹纖維環保餐具」系列，包含天然植物纖維便利盤、天然植物纖維便利杯、天然植物纖維便利碗、天然植物纖維吸管等。此系列不僅可清洗重複使用，並主打500%安心特色。