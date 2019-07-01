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長榮18金釵「被記曠職」講到哭！網爆班機早就靠橋：工會一直說謊

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記者柯沛辰／綜合報導

長榮空服員罷工進入第12天，工會1日替「18金釵」召開記者會，指當時因為前班飛機延誤，所以空服員到空橋時無機可上。不過，有網友打臉指出，當天BR722、871兩班機早在下午2點50分及2點48分停靠空橋，根本不是工會所說的「15:45飛機尚未停靠空橋」，「這個工會已經被第幾次抓包在說謊了？」

▲ 長榮十八金釵 惡意指控說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

桃職空服員工會1日下午與部分18金釵一同召開記者會，以大字報時間軸方式說明當天經過：

請繼續往下閱讀...

15：30 出境，事務長致電調派課，調派課表示：此時離開列記罷工STI
15：45 抵達候機室，此時飛機（BR722）尚未靠橋
16：05 取得退關文件，收到確認簡訊「20190620勤務變更為STI，請確認」
16：10 離開候機室，此時所有乘客尚未登機

不過，許多網友在臉書轉貼長榮內部員工貼出系統時間點，質疑工會說法，還有地勤人員出面作證，「當天真的沒有來機晚到，然而組員遲遲未抵登機門，只好以地面作業尚未完成進行延誤廣播，我們必須先告知客人班機因航機在地面上準備作業尚未完成，並非來機晚到！」

▲▼長榮18金釵「被記曠職」講到哭！網爆班機早就靠橋：工會一直說謊。（圖／翻攝自臉書）

▲有內部員工貼出系統畫面，指當時722班機早就靠空橋。（圖／翻攝自臉書）

對此，工會回應，海報部分是內容誤植，實際是空服員下午3點45分抵達登機室，但地勤告知BR722班機尚未準備完成，所以空服員無法登機，直到4點07分才合法罷工。

工會強調，「飛機即使靠橋，也不代表組員可以上機，靠橋後上一趟乘客下機、組員做安全檢查、地面清勤人員上機、維修等之後，才會是組員上機，很明顯公司故意讓不理解這過程的人混淆，把飛機靠橋時間視作組員應該上機的時間。」

不過，長榮指出，BR722客艙下午3點45分就已清理完畢，物配都已到齊，組員理應在3點52分進機艙，卻提早離開崗位。

▲▼長榮18金釵「被記曠職」講到哭！網爆班機早就靠橋：工會一直說謊。（圖／翻攝自臉書）

▲有地勤員工在下方回文，指當天延誤是因為組員遲遲未登機。（圖／翻攝自臉書）

據了解，當時接飛的BR722航班是接續BR711上海浦東飛桃園的班機，雖表定3點05分抵達桃機，但早在下午2點40分完成降落、2點50分停靠空橋，途中雖因更換機輪一度退橋再靠橋，但下午3點45分就已完成更換，所以機長52分進機艙準備。

按規定，空服員也應一同登機進行飛行前檢查，但12人卻留在候機室未登機，還拿出罷工布條自拍，在4點5分辦退關，導致722航班延誤近3小時，讓300多名乘客苦等，直到晚間7點29分才起飛。

▲▼18名空服員報到罷工不飛了！長榮證實曠職。（圖／翻攝臉書）

▲12名空服員登上BR722班機前罷工，在現場拍照打卡。（圖／翻攝自臉書）

另一個受影響的是桃園飛香港的BR871班機，前一個航班是BR127名古屋飛桃園，表定3點10分抵達，但也提前在下午2點39分降落桃機、2點48分靠橋，期間沒有退橋，機組員也在3點52分全數登機，執行起飛前檢查作業。不料到了4點17分，6名空服員下機退關，臨時參與罷工，導致871航班延誤1個多小時，影響200多名旅客，直到傍晚5點51分才起分前往香港。

至於工會指旅客尚未登機，是因《民航法》規定，空勤機組必須完成飛行前檢查程序，待空服員就位，才能讓旅客登機，以防起飛前發生緊急狀況需疏散乘客，否則只要機上沒有空服員或人數不足，旅客都不得登機。

▲▼長榮十八金釵惡意指控說明記者會，BR722組員哭了。（圖／呂佳賢攝）

▲長榮18金釵現身記者會，其中一名BR722組員講到激動處一度落淚。（圖／呂佳賢攝）

根據工會20日罷工公告，內容明確寫著「下午4點以後報到之勤務，均不得提供勞務」，會員簡訊也指出是下午4點以後報到的勤務才罷工，但「18金釵」當天是在下午2點到3點間報到，而且一部分人被問及能否正常服勤時，也都全數確認可以正常登機，不料最終仍離開崗位。

究竟此舉算不算「合法罷工」？還是提前8分鐘偷跑？還有待主管機關進一步釐清。

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關鍵字：長榮航空,罷工,空姐,空服員,工會,18金釵,曠職

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