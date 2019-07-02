長榮勞資7/2重回談判桌！桃空職工凱道辦「挺罷工晚會」

▲第二次協商成罷工是否能落幕的關鍵，各界引頸盼望能盡早結束。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／整理報導

長榮空服罷工邁入第13天，今（2）日上午9時將在桃園尊爵天際大飯店進行第二次協商，勞資雙方「秋後算帳」細節仍喬不攏，昨日各自召開記者會隔空對話，外界對協商結果多抱持悲觀態度。桃空職工預計19時至21時在凱道舉辦晚會，若協商成功就辦「慶祝晚會」，反之則辦「應援晚會」。

原本桃空職工在日支費、禁搭便車等訴求做出讓步，長榮也提出6大對案，工會經過14小時的馬拉松投票決定同意6大對案，雙方於6月29日進行第一次談判，就在即將簽署團協之際，沒想到又因為「秋後算帳」破局，直至2日再進行第二次協商。

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▲勞資雙方對於秋後算帳的認知仍有一大段距離。（圖／長榮航空提供）

雖然勞資雙方即將重回談判桌，但以1日各自召開記者會隔空對話的態勢推論，情況並不樂觀。桃空職工昨日舉辦「戰鬥現在才開始」，針對18名空服員是否「提前停工、在空橋等待罷工」拉出時間軸，提出20日罷工正式開始當天，15時45分抵達候機室，但此時飛機尚未靠橋，卻被網友發現BR722、871兩班機早在14時50分及14時48分停靠空橋。工會對此回應，海報部分是內容誤植。

▲眼尖網友發現，飛機並不像工會所說15時45分尚未靠橋，工會則解釋海報是誤植。

長榮也召開記者會指，空服員當天往返的航班工時，是由飛機起飛前2小時開始起算至飛機抵達後1小時，桃空職工的幹部傳遞「這是合法罷工」，空服員也誤信而擅離職守參加罷工活動，罔顧旅客權益及職業道德，工會該向社會大眾說明及交代。

▲此次勞資爭議中，長榮資方態度強硬，雙方火藥味濃厚。（圖／記者陳家豪攝）

交通部仍持續召開應變會議指出，1日原訂飛航182架次，取消70架次，影響旅客1萬1993人次，航班執行率已恢復達六成以上（62%），累計6月20日至7月1日已取消出入境合計1091架次；立榮航空國內線航班共154架次，僅部分金門航班因機隊調度調整時間，其餘均正常營運。團客部分，共影響75團、1748人，都已簽轉航班或取消出團。

桃空職工今晚19時至21日將在凱達格蘭大道辦「一起陪長榮空服罷工」晚會。工會代表丁邵明再度重申，罷工期間遭記曠職懲處的會員總人數應為24人，但均是合法、合理的，針對2日勞資協商不做任何預測，「成功將變慶祝晚會，失敗就會成應援晚會，共有兩套方案，凱道晚會不管怎樣都會進行！」

▲桃空職工不管怎樣都會在凱道舉行晚會，邀各界一同聲援。（圖／記者張一中攝）

長榮航空指出，桃空職工發起的突襲式罷工行動自6月20日至7月1日總計取消497個航班(來回以一航班計)，累計營收損失估計達新台幣22.2億元，相信多數空服員都希望早日歸隊執勤，呼籲桃空職工勿再持續對空服員與社會大眾進行各種情緒勒索，應尊重空服員的自主意願，儘速將三寶歸還給所有空服員，隨時歡迎參加罷工的空服員回來加入團隊。

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