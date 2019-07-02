長榮勞資重回談判桌！二次協商採「雙主持人制」　工會堅守：禁秋後算帳

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

長榮罷工邁入第13天，自6月28日勞資雙方第一次協商破局後，今（2日）上午9時在桃園尊爵天際大飯店二度協商；工會在協商前召開記者會表示，今第二次正式協商會議，希望長榮航空可以釋出善意，做出友善、有效的溝通，希望訴求可以在今天達成。勞動部次長劉士豪在會前受訪時也表示，今次協商是採取雙主持人方式進行，希望勞資雙方能以大方向、大原則做出最大共識。

▲工會代表步入協商會場。（圖／記者沈繼昌攝）

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長榮工會與資方6月28日曾進行協商，但對於「秋後算帳」細節仍然喬不攏，第一次談判宣告破局，罷工行動仍然持續；2日勞資雙方重新回到談判桌，但在協商前夕，雙方火藥會相當濃厚，分別召開記者會各說各話。

在協商前，工會召開記者會表示，對於2日的第二次協商會議，希望長榮航空能夠釋出善意，做一個友善且有效的溝通，「希望可以針對第一項訴求，做出正式、具體的回覆；針對每一位合法參與罷工的會員，我們堅持公司必須要保障他們，在未來的職涯中，不可以有任何秋後算帳的懲罰！」工會指出，此次協商仍不直播，但「是資方來不及準備，而非勞方不願直播」，後續進入到協商會議後，將會與資方逐項做具體討論，但不會再就先前提出的8大訴求討論，「今天會針對0628的六項訴求進行協商！」

▲工會在協商前表示，希望長榮能夠釋出善意，做出友善、有效的溝通。（圖／記者沈繼昌攝）

劉士豪在協商前也接受媒體採訪，表示勞動部積極希望勞資雙方能夠秉持一個方向進行團體協商，以大方向、大原則做出最大共識，「今天協商是採勞方、資方各推出一位主持人，以雙主持方式進行。」此次協商過後，是否能讓罷工行動落幕、勞資雙方握手言和？各界都引頸期盼。

▲勞動部次長劉士豪會前受訪。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮勞資雙方二次協商正式開始。（圖／記者沈繼昌攝）