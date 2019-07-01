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13歲少女腹痛「以為便秘」就醫　發現懷孕生父是70歲阿伯

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孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲少女腹中胎兒的生父，竟然是同居的70歲老人。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國佛州一名13歲少女因為腹痛問題，在一名70歲阿伯的陪同下一同就醫，檢查發現竟然已經懷有身孕14周，而孩子的父親就是身旁老人。醫院得知真相後立即報案，老人被捕後則辯稱，他從未強迫過少女，是對方主動接近他的。

警方表示，13歲少女因為連續出現腹痛，以為自己有便秘問題，便於5月21日前往龐帕諾比奇市(pompano beach)的北布勞沃德醫療中心(North Broward Medical Center)就醫，沒想到其實已懷有14周的身孕。

少女告訴警方，同住在一起的70歲老人雷諾(Jerome Renaud)，常會不恰當觸摸她，並且多次在位於博卡拉頓(Boca Raton)的家中與她發生關係。雷諾坦承，過去3個月裡他曾多次與少女發生性關係，但一開始是對方主動，他從未強迫過對方。

警方並未對外詳細說明少女與雷諾的關係，只能得知雷諾是負責照顧對方的人。根據當地法令，可合法發生性關係的法定年齡是18歲，16、17歲者，可在同意的情況下和23歲以下者發生性關係，但未滿16歲者若發生性關係一律違法，雷諾因為和未成年者發生性關係，被控3項相關重罪，目前仍被關押在監獄中。

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關鍵字：懷孕,腹痛,少女,Jerome Renaud,佛州,美國,北美要聞

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