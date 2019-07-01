20歲男觸電當場慘死　20分後奇蹟復活全身只有「腳趾受傷」

國際中心／綜合報導

美國密歇根州一名20歲男子在工地時不慎觸電，當場心臟驟停陷入死亡狀態，由於抵達醫院時已經沒有生命跡象，正當所有人都認為他可能已經回天乏術時，醫護人員長達20分鐘努力不懈的急救後，居然奇蹟起死回生，而且大腦並沒有受損，全身僅有腳趾受傷。

20歲男普魯特(Michael Pruitt)近來接受媒體採訪，講述自己從鬼門關撿回一命的經歷，事件發生在4月30日，他與父親一同在利沃尼亞(Livonia)一處工地工作時，拿著金屬梯的他不小心誤觸電線，當場慘被擊昏，「我只記得自己拿著梯子，觸電後身體劇烈的晃動，後來就什麼都不知道了。」

普魯特昏迷後，工地立即撥打急救電話，讓他在送醫前便先接受急救。醫院醫生查德勒(Angel Chudler)表示，「當他們送來這名已經沒有生命跡象的年輕人時，我告訴我的團隊，『我們要把他帶回來』，然後我也對他說，『你最好回來』。」

醫生持續進行搶救，2次使用心臟去顫器電擊後，普魯特開始恢復心跳，護士貝希爾(Yasmeen Bachir)表示，「當他恢復意識時，他突然像浩克一樣，手緊緊抓住床的欄杆，並且以很大的力量用力搖晃」，導致整個醫療團隊都撲上前才能制止他。

醫院表示，普魯特最後只有遭到電擊時，電流最後通過的腳趾有燒燙傷，其餘身體並無太大問題，休息5天便順利出院，「他的復甦是很神奇的，居然沒有失去任何腦功能，這證明了即時和持續的心肺復甦有助將血液傳送到大腦的重要性。」

▼男子接受急救20分鐘後，竟然起死回生。（圖／示意圖／達志影像）