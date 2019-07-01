白宮女發言人「肉身開道」讓自家記者進入！　和北韓保全爆推擠衝突

This is the moment White House Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with North Korean security guards who were blocking US journalists pic.twitter.com/WSBkdDw17g — Edward Hardy (@EdwardTHardy) 2019年6月30日

國際中心／綜合報導

新白宮女發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）30日在川金三會外，為了讓白宮記者能進入拍攝，親自用肉身替記者開道，一度和北韓保全發生推擠衝突，甚至還傳出她因此受傷。

▲白宮新任發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）。（圖／路透社）



據CNN報導，由於川普在本次川金會中，成為史上第一位踏入北韓領土的美國總統，國際間都相當關切這歷史性一刻，現場聚集了大量媒體搶拍畫面，北韓保安人員卻不時阻止美國記者拍攝，葛莉珊最後乾脆把保安人員推開，讓白宮記者得以進入拍攝。

從曝光的影片來看，葛莉珊用力將北韓人員往後推，並對自家媒體大喊「GO！GO！」強勢舉動讓保安人員當下還有點愣住，但也成功讓記者從縫隙鑽進現場拍攝。外媒指出，葛莉珊在推擠中留下了瘀青，不過她後來隨川普一同出現在板門店的兩韓非軍事區（DMZ），外觀看起來並沒有傷痕，也相當自信有精神。

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