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出門就被惡鳥啄到滿頭血　老夫婦慘被「囚禁」6天：鳥比人命還重要

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▲▼黑脊鷗,Herring Gulls,鳥。（圖／達志影像／示意圖）

▲家門外被黑脊鷗佔據，搞得老夫婦完全無法出門。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國蘭開夏郡(Lancashire)一對老夫妻竟然被2隻黑脊鷗(Herring Gulls)威脅，慘被「囚禁」在家中長達6天，因為鳥爸媽在他們家門附近築巢，只要一出門，就會遭到「護子心切」2鳥無情攻擊，老先生還被啄到滿頭是血，不得不被送到醫院進行醫治。

77歲男子羅伊(Roy Pickard)與71歲妻子布蘭達( Brenda Pickard)的家門外，因為有黑脊鷗幼鳥不小心掉落在附近，鳥爸媽便直接在此築巢，導致只要一有人想要離開家門，鳥爸媽為了保護孩子便對他們無情攻擊。

滿頭是傷的羅伊表示，因為布蘭達行動不便，平時只能依靠他外出購物，讓他得一個人面臨2鳥的威脅，「整件事情很可怕，我根本無法走出我的前門，如果試圖要出去，2隻成鳥就在那裡，根本就不給我任何機會，真是太令人害怕了」。

幸好羅伊家中廚房，有一條連通道路可以直達車庫，若真的有需要出門，只能依靠開車，「但我必須去打開車庫門，所以還是沒有很理想」，回想之前被攻擊的情況，「如果那隻鳥直接擊中我的臉，而不是頭部，我害怕我會受到更嚴重的傷害。」

被困在家中長達6天，羅伊雖然曾多次致電當地保護動物單位RSPCA、RSPB，以及向當地電視台求助，但礙於黑脊鷗是保育類動物，當局無法隨意驅離牠們，只能在羅伊家門口蓋簡易塑膠棚讓他們躲避，讓他氣得大罵，「他們似乎把鳥的權利置於人類之上，太荒謬了」。當局則回應，礙於法規規定，只能請住戶忍耐到繁殖季節結束。

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關鍵字：,黑脊鷗,Herring Gulls,Roy Pickard,Brenda Pickard,英國

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