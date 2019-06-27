缺德醫用自己精子對女病患授精　100名受害兒「11子是他的種」

▲醫生被爆出，竟然偷用自己的精子對女病患進行人工授精。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

加拿大渥太華80歲治療不孕症的醫生巴文(Bernard Norman Barwin)，執業期間竟然在隱瞞女病患的情況下，使用自己的精子進行人工授精，可能的受害人數高達50至100人，後來證實其中生出的11名小孩的確是他的種，近日正式被安大略省內外科醫學委員會裁定吊銷執照。

巴文被控在從20世紀70年代至21世紀初執業期間，故意使用錯誤的精子對女病患進行人工授精，這些出生的孩子如今皆已長大成人。其中一對受害夫婦狄克森(Daniel Dixon)和達維娜(Davina Dixon)，1989年在巴文的診所接受治療並於隔年生下女兒瑞貝卡(Rebecca Dixon)，但後來發現女兒的眼睛顏色與他們不同，更檢測出患有家族沒有的遺傳疾病，最後於2015年進行DNA檢測，證實女兒的確非丈夫所生。

28歲的瑞貝卡在法庭上沉痛控訴，「那一刻，我的生命被完全改變了」，真相令她感到羞恥，甚至覺得自己「被汙染了」，也造成她與家人的關係緊張，直到現在，走在街上時還會搜尋是否有與她長得相像的路人，或許對方就是她同父異母的兄弟姊妹。

一名受害女病患則指控，最近她才得知已經10幾歲的女兒可能非丈夫所生，但因為怕女兒得知真相會崩潰，至今不敢把實情告訴對方，當年進行治療時，巴文還刻意秀出一個小瓶子，裡面裝著要進行授精的精液，如今想到那其實是巴文的，讓她深感痛苦，「我覺得自己很髒，感覺就好像被性侵一樣。」

巴文先前在接受醫生會紀律聆訊時，坦承自己曾替3名女病患人工授精時，刻意提供了非對方所指定的精子，因為犯了「小錯誤」，已自行放棄執業。不過紀律委員會本月25日裁定，巴文的行為令人震驚，應受到該有的譴責，正式吊銷其執業資格，並罰款1萬加幣（約新台幣23.6萬元）。