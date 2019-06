24歲男從8公尺高大樹「盪鞦韆過河」　手臂慘被粗繩扯斷

▲男子盪鞦韆過河時,手臂慘被扯斷。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

一名英國24歲士兵近來在德國帕特伯恩(Paterborn)把繩索綁在樹上盪鞦韆時,其中一條手臂慘被繩索緊緊纏住,結果人掉入河中時,手臂也被扯斷,身旁同袍趕緊幫忙把他拉出水面,並呼救緊急直升機前往附近診所進行治療。

當地警方表示,24歲男子與其他年輕士兵25日晚間8時在距離安特衛普軍營(Antwerp Barracks)約8公里處進行野外訓練,其中一個項目為將繩索綁在約8到10公尺的大樹上,再利用繩索盪鞦韆過河,沒想到男子過河時手臂不慎被纏住,結果人和斷手皆掉入河中。

目擊者表示,「他大約從8公里高的地方盪下來,結果繩索纏住了他的手臂,導致當場扯斷,他的朋友們立即跳入水中搶救,第一時間軍醫也趕到現場急救」,當時要不是有那4名軍醫的幫忙,受傷男子應該在抵達醫院前就會因失血過多而死。

受傷男子被緊急送醫後,當局也派出潛水員在水深2.5公尺的湖中搜尋斷臂,幸好順利找回,最後也搭乘直升機及時送到男子所在的診所。醫生表示,男子目前生病情況穩定,但未提及是否已將斷臂接回。

Soldier’s arm ripped off while using rope swing to jump into lake https://t.co/8L02pGu4u1