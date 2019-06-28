24歲男從8公尺高大樹「盪鞦韆過河」　手臂慘被粗繩扯斷

▲男子盪鞦韆過河時，手臂慘被扯斷。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

一名英國24歲士兵近來在德國帕特伯恩(Paterborn)把繩索綁在樹上盪鞦韆時，其中一條手臂慘被繩索緊緊纏住，結果人掉入河中時，手臂也被扯斷，身旁同袍趕緊幫忙把他拉出水面，並呼救緊急直升機前往附近診所進行治療。

當地警方表示，24歲男子與其他年輕士兵25日晚間8時在距離安特衛普軍營(Antwerp Barracks)約8公里處進行野外訓練，其中一個項目為將繩索綁在約8到10公尺的大樹上，再利用繩索盪鞦韆過河，沒想到男子過河時手臂不慎被纏住，結果人和斷手皆掉入河中。

目擊者表示，「他大約從8公里高的地方盪下來，結果繩索纏住了他的手臂，導致當場扯斷，他的朋友們立即跳入水中搶救，第一時間軍醫也趕到現場急救」，當時要不是有那4名軍醫的幫忙，受傷男子應該在抵達醫院前就會因失血過多而死。

受傷男子被緊急送醫後，當局也派出潛水員在水深2.5公尺的湖中搜尋斷臂，幸好順利找回，最後也搭乘直升機及時送到男子所在的診所。醫生表示，男子目前生病情況穩定，但未提及是否已將斷臂接回。