打破24hr內離境限制　蔡英文出訪將在美國停留4天

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上任第七度出訪行程敲定，預計7月11日中午出發，於22日返抵國門，全程共計12天11夜，依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞；另外也將在去返程過境美國，不過不同於以往過境需在24小時內離境，本次將各自停留2晚，預計在美國可待4天。

外交部次長曹立傑1日上午在總統府舉行記者會，宣布為了持續深化連結與加勒比海友邦的友好關係，總統將於7月11日至22日率團出訪，本次主題定調為「自由民主永續」，因為赴訪的加勒比海友邦、過境美國，都是與台灣理念相近的自由民主國家，也積極促進區域民主自由。

曹立傑表示，此行會實地參訪台灣協助友邦永續發展的合作計畫，也會實踐聯合國永續發展的目標；總統將會晤海地總統、聖克里斯多福總理、聖文森總督、聖露西亞總督與總理。

曹立傑指出，將會就共同關切的雙邊與國際議題，做充分交換意見，並接受款宴；另外，總統也會接受聖克里斯多福總督，頒贈該國聖克里斯多福勳章，表彰總統在促進兩國邦誼的卓越貢獻，同時也會在象徵民主殿堂的國會發表演說。

在行程規劃上，訪團於7月11日中午啟程，同日抵達美國過境兩天，接著訪問友邦海地；在海地行程規劃上，並不會過夜，除了先前當地政局動盪之外，在雙方政府協商下，不願帶給海地政府接待的負擔，因此決定不會多停留。

不過，考量加勒比海政府促進觀光產業施政的優先目標，本次出訪總統也會邀請國內業者，參加海地商品展，會與海地總統共同主持剪綵，要持續強化兩國經貿領域的夥伴關係。

接著13日完成海地行程後，當晚會抵達聖克里斯多福，訪團停留至16日出發聖文森，停留2日，接著17至19日則前往聖露西亞，最後返程時再次過境美國，同樣停留2晚，於22日中午返抵國門，共計12天11夜。

在過境美國的安排上，涉外人士指出，蔡英文訪團過境美國時，目前規劃在去程過程紐約，返程時過境丹佛，不過尚在做最後規劃與協調的確定；不同於過往的是，各種採訪限制，此行總統會與多位友台的美國參眾議員見面，在紐約和丹佛的行程也會對外公開，並與美地方官員會面。另外，值得注意的是，過去訪團必須在24小時內離境，本次預計在紐約停留2天，會是重大突破。

回顧過去幾次出訪，蔡英文每一次在台美關係上都有突破，從新聞嚴格管制，隨行記者必須距離總統下榻飯店30分鐘車程，到後來完全沒有管制，從半公開活動，到完全公開，而且從沒有參訪官方機構，到直接參訪夏威夷國民兵群，總統身邊直接站一位穿軍服的少將；至於本次，再次打破過去過境美國必須在24小時內離境的限制，可在一個城市停留2個晚上，去返程共計4天。對此，國安人士表示，這些都可看出台美關係多有突破，而這次出訪有更進一步的進展才會是關鍵。

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

