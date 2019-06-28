打通瓶頸！徐國勇：核定4.09億元改善綠島道路品質

▲徐國勇到綠島訪視地方建設。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

內政部長徐國勇於28日與立委劉櫂豪等前往綠島訪視地方建設，期盼能解決綠島長期以來環島道路交通瓶頸，藉此提升道路品質、促進觀光發展。徐國勇特別指出，針對綠島鄉觀光發展迅速，內政部已同意於生活圈計畫中核定4.09億元，指示營建署協助改善環島道路瓶頸路段。

徐國勇表示，近年綠島鄉觀光發展迅速，為因應未來發展需求，已同意於生活圈計畫中核定4.09億元，並指示營建署分年協助綠島鄉公所改善環島道路瓶頸路段，範圍包括中寮村通往公館村的聯絡道路拓寬、南寮村外環道及南寮大街瓶頸改善等3條路段。

內政部指出，自民國104年起，已陸續核定補助台東縣10件生活圈道路工程，共6.57億元，其中台東市開封橋、台東知本鐵路新站6-1號道路等6案已完工，這次特別再新增補助，協助改善綠島鄉環島道路，以提升綠島道路品質，促進美麗島嶼的觀光發展。

徐國勇強調，道路交通建設關乎國家競爭力與社會民生福祉，政府除藉由生活動道路改善計畫，建立各生活圈的運輸路網，並透過前瞻基礎建設，加強道路系統整合及斷鏈補缺，以打通瓶頸路段，提升道路系統交通功能，滿足地方發展所需。

此次至綠島訪視地方建設前，徐國勇一早先到空勤總隊台東駐地，慰勉空勤同仁辛勞，他提到，空勤總隊肩負救災救難重責，全年無休輪值待命工作十分辛苦，例如今年過年雪山發生森林大火，3千多公尺的高山上，一片煙霧中有一個黑點，若用照相機照下來並放大看，黑點正是救火的空勤總隊黑鷹直升機，顯見空勤人員既危險又辛勞，他也承諾會利用各種機會多宣傳執行業務的艱辛，讓外界更能理解並多給予肯定。

▼徐國勇至空勤總隊台東駐地慰勉空勤同仁辛勞。（圖／內政部提供）