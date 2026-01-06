　
政治

張惇涵選桃園市長？　凌濤諷綠營「三國殺」：賴清德遭英系逆襲

▲▼立法院司法及法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院代理秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院秘書長張惇涵備詢舌戰藍白立委，成為綠營新戰神。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院秘書長張惇涵去年底赴立法院備詢，與藍白立委舌戰後在綠營內部人氣急升，被封為「新戰神」。因張惇涵曾任桃園市政府新聞處長，深得當時的市長鄭文燦器重及栽培，傳地方人士力拱張惇涵參選，對決桃園市長張善政。國民黨桃園市議員凌濤對此表示，民進黨桃園市長初選的派系角逐為「三國殺」，英系、燦系雙方逆襲急兇，賴清德總統指定的總統府副秘書長何志偉跑了這麼久，民調未見拉抬，讓賴難以安睡。

凌濤指出，張惇涵因在立法院質詢中大喊「小學生都知道少數服從多數」，狠狠打臉總統賴清德而一戰成名，但張惇涵地位並非穩固，「被跳船」風險高，因此只好以「鄭文燦代理人」身份操作桃園選情，為自己尋找政治活路。

凌濤認為，張惇涵的崛起凸顯民進黨桃園市長潛在提名困境，何志偉雖為賴清德指定人選，但長期民調未見提升，反觀張善政施政支持度突破7成，使黨部保守提名策略越選越慌，選戰策略混亂，初選選情因張惇涵一場立法院備詢便受到衝擊，反映黨內競爭激烈與派系角力加劇。

對於桃園市長初選的派系角逐，凌濤比喻為「三國殺」局面，英系、燦系雙方逆襲急兇，前總統蔡英文透過論壇暖身，綠委王世堅雖不選市長仍帶隊參與，前總統陳水扁開節目引人注目，而張惇涵僅憑一場備詢便對何志偉造成衝擊，顯示黨內競爭已白熱化，賴清德面對派系挑戰恐坐如針氈，難以安睡。

凌濤諷刺，張惇涵與何志偉之爭，像現代版「溫酒斬華雄」，一場備詢即可影響初選選情，凸顯民進黨桃園派系博弈的複雜性與不確定性。他指出，大罷免與大法官議題後，任何人都可能讓賴清德難看，整體局勢仍充滿變數，桃園成為黨內實力派較量的縮影。

01/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民黨凌濤張惇涵何志偉民進黨2026桃園市長賴清德蔡英文2026大選

