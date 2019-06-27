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打擊毒品少年藥頭！　內政部6月啟動「青春專案」

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校園,學生,體育,籃球,籃球場,高中,運動,青少年,高中生（圖／記者周宸亘攝）

▲警政署報告「108年青春專案」規劃。（示意圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

內政部27日下午部務會報由警政署報告「108年青春專案」規劃情形，內政部長徐國勇表示，暑假期間青少年在外活動頻率升高，提供一個「孩子開心、家長安心」的優質暑期環境是政府的重要工作，請警政署全力防制少年涉毒品、詐欺或性剝削案件的發生，並加強宣導青少年暑期求職、水域安全等注意事項，期待能營造青少年友善的成長環境。

徐國勇表示，今年度青春專案6月就開始執行，希望在暑假前加強學生法治教育及活動安全宣導，避免暑假期間青少年從事犯罪或被害情事發生，並特別針對水域管理及安全宣導，請各縣（市）政府落實執行，另請消防署、營建署加強公共場所消防及公共設施安全檢查，落實違反法令業者裁罰與促其改善，確保暑期少年學生活動場所和環境安全。

徐國勇也提到，青少年為國家未來人才，在成長過程中，應給予關懷與正確引導，以建立青少年正確人生觀，政府將持續結合中央、地方及民間團體力量，落實執行專案工作，共同打造青少年更安全、健康、活力的成長空間。

警政署表示，暑假期間青少年容易涉足不良場所，或是發生暴力、吸毒、危險駕車等偏差行為，甚至容易成為犯罪被害人，自民國92年起，內政部結合中央各部會與地方政府，於每年暑假期間舉辦「青春專案」，以鼓勵青少年從事正當休閒活動，促其身心健全發展，淨化妨害青少年成長環境，減少各種犯罪或被害情事發生。

今年青春專案將以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大犯罪預防宣導」為三大工作主軸，並規劃「防制少年接觸毒品與被害」、「避免兒少遭色情行業利用」、「查訪妨害兒少身心場所」、「強化水域救援及防溺宣導」、「求職安全及防詐宣導」及「網路行銷及創意宣導」六大工作重點，期待能全面性地保護青少年。

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關鍵字：青春專案,內政部,警政署,徐國勇

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