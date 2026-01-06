批綠營黨檢媒玩慘司法　黃國昌：想羅織入罪放馬過來

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

《鏡週刊》今（6日）報導，檢調偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案進入深水區，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成。對此，黃國昌怒斥，國家司法的公信力已經被民進黨政府黨檢媒三位一體玩慘了，姑且不論他裡面講的內容正確不正確，一個最根本問題是，誰違反偵查不公開？刻意片面扭曲內容給《鏡週刊》炒作，「想要羅織入罪，放馬過來」。

針對今天幫退休軍警消打團體訴訟，是否要爭取60歲以上族群的支持？黃國昌說，第一 幫退休警消爭取權益，是我們一直在做的事情，跟選舉沒任何關係，從過去到現在到未來，都會持續做的事情，跟選舉無關，不用有太多政治聯想。

黃國昌說，黨檢媒三位一體的《鏡週刊》，好像今天又寫了一些東西，我看了只有一個感想，在新的一年還是沒有什麼長進。更令人覺得遺憾的是，整個國家司法的公信力，已經被民進黨政府黨檢媒三位一體快要玩慘了。

黃國昌說，就像是柯文哲說的，現在整個檢調系統跟法務部是唾面自乾，「我就簡單地請教一件事情，特定的人有無被約談、講了什麼，《鏡週刊》怎麼知道？是通靈嗎？」

黃國昌指出，如果不是檢調違反偵查不公開，姑且不論他裡面講的內容正確不正確，一個最根本問題是，誰違反偵查不公開？又在刻意片面扭曲內容給《鏡週刊》進行媒體上的炒作，「想要羅織入罪，放馬過來」。

「《鏡週刊》在那邊亂寫，相關的訴訟我都已經提起。」黃國昌說，他可以負責任跟媒體說，他所進行的訴訟程序沒有偵查不公開問題，看了《鏡週刊》、《鏡電視》交給法院的答辯狀真的會噴飯，《鏡週刊》說有人爆料所以他們就這樣寫，這是現在新聞傳播學院教的新聞倫理跟專業、記者查證義務嗎？有人爆料就這樣寫？誰爆料、證據是什麼通通都沒有，唯一答辯是「有人爆料」，真的太可笑了。

黃國昌批，《鏡電視》之前胡說八道，他要求道歉，還理直氣壯說有查證，「結果我看到他們答辯狀，看了也是快噴飯，說沒有啦，我們只是轉載《鏡週刊》，不關我們的事，你們自己寫的答辯狀，要不要貼在公司網站上看看？丟人現眼」。