美國抓捕馬杜洛　外交部：期盼委內瑞拉和平過渡至民主政體

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普近日發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰模式生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），掀起國際高度關注。外交部發言人蕭光偉今（6日）表示，外交部持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新的狀況，並且適時地因應；我國也期盼委國能夠順利、和平地過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

外交部上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，針對委內瑞拉情勢，外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉表示，外交部密切關注委內瑞拉當前的國內外政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，及其威權統治造成的人道危機，長期以來已經對當地及區域穩定造成重大衝擊。

蕭光偉指出，另外，我國基於保僑護僑的基本原則，外交部也會持續關注相關情勢的發展，隨時掌握最新的狀況，並且適時地因應；而我國也期盼委國能夠順利、和平地過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

蕭光偉說，外交部要強調，台灣也將持續與包括美國在內的全球理念相近友盟共同合作，為區域及全球的安全、穩定以及繁榮共同努力。

▲外交部北美司副司長焦國祐。（圖／記者詹詠淇攝）

此外，外交部北美司副司長焦國祐也指出，過去這段期間，美國及加拿大持續展現對台海安全的支持，包括川普政府宣布對台軍售，以及已完成立法之《2026會計年度國防授權法案》（NDAA 2026）納入多項友台條文，協助強化台灣防衛能力與整體韌性，深化台美在安全及海巡領域的合作，並支持台灣國際參與，共同促進區域和平與穩定。

焦國祐表示，而針對中國近期在我國周邊進行聯合軍演、升高區域緊張情勢，美國行政部門及國會跨黨派友人包括聯邦參院軍事委員會主席，以及聯邦眾院外交委員會及眾院的「台灣連線」，均已明確表達對台海和平穩定的支持，反對任何片面以武力或脅迫方式改變現狀。加拿大政府亦就相關情勢表達關切，重申支持台海和平穩定。