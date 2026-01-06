誘騙國人赴柬埔寨連孕婦也打　詐團小組長押解返台今起訴

▲范姓男子誘騙國人赴柬，實際從事詐騙，經被害人指控後遭通緝，經北市刑大查獲押解回國起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院於2023年間就人口販運防制案法、判決一起詐團誘騙國人赴柬埔寨波哥山園區之詐欺及人口販運犯罪組織集團，其中萬源集團主嫌楊姓、蔡姓、何姓與詹姓等4人分別判刑8年至12年不等，此外，刑事局與越南警方合作，將逃逸到柬埔寨詐騙園區、在集團擔任招募組小組長的范姓男子於去年9月底押解回台，結束其近3年海外逃亡；桃檢複訊時，范男坦承犯行，檢方偵結依組織犯罪防制條例之圖利以詐術使人出國罪嫌提起公訴。

檢警調查，21歲的范姓男子於2022年間加入由綽號「古哥」、「小古」之成年中國籍男子所發起籌組之「萬源娛樂」集團，該集團以柬埔寨波哥山園區為據點，專門從事詐欺及人口販運犯罪，透過社群媒體張貼「高薪出國工作、享有底薪及高額獎金、工作福利佳」等廣告，誘騙國人赴柬埔寨從事博弈、文書、客服或娛樂相關職務，民眾被騙出國後，慘遭拘禁、監控與毆打。

檢警查出，范男在集團中擔任招募組小組長工作，自2022年起在柬埔寨詐騙園區，以假職缺誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺活動，對不服從者施以毆打、強迫勞動，甚至對孕婦也不留情。被害人若想脫逃，還被強索15萬元至60萬元不等贖金，另外還負責管理組員、監看組員是否有使用個人手機對外求救、洩漏集團內部事項、協助組員以話術詐騙國人民至集團工作等。

范男因涉及人口販運及詐欺等案，身負傷害罪及5項人口販運等罪嫌遭通緝。刑事局與越南警方合作，於去年9月24日在越南將范嫌緝捕到案，由刑事局國際刑警科押解返台。

桃檢複訊時，范男坦承犯行不諱，其中多名被害人指證歷歷，與被告自白事實相符，其犯行足堪認定。檢方認為，被告所為，係觸犯組織犯罪防制條例之參與犯罪組織、刑法之圖利以詐術使人出國、剝奪他人行動自由等罪嫌。檢方從重依組織犯罪防制條例之圖利以詐術使人出國罪嫌提起公訴，范男目前在押中。