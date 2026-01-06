　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誘騙國人赴柬埔寨連孕婦也打　詐團小組長押解返台今起訴

▲范姓男子擔任詐團小組長以享底薪+高額獎金」誘騙國人赴柬擔任博弈工作，實際擔任詐騙，經被害人指控後遭通緝，經北市刑大查獲押解回國起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

▲范姓男子誘騙國人赴柬，實際從事詐騙，經被害人指控後遭通緝，經北市刑大查獲押解回國起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院於2023年間就人口販運防制案法、判決一起詐團誘騙國人赴柬埔寨波哥山園區之詐欺及人口販運犯罪組織集團，其中萬源集團主嫌楊姓、蔡姓、何姓與詹姓等4人分別判刑8年至12年不等，此外，刑事局與越南警方合作，將逃逸到柬埔寨詐騙園區、在集團擔任招募組小組長的范姓男子於去年9月底押解回台，結束其近3年海外逃亡；桃檢複訊時，范男坦承犯行，檢方偵結依組織犯罪防制條例之圖利以詐術使人出國罪嫌提起公訴。

檢警調查，21歲的范姓男子於2022年間加入由綽號「古哥」、「小古」之成年中國籍男子所發起籌組之「萬源娛樂」集團，該集團以柬埔寨波哥山園區為據點，專門從事詐欺及人口販運犯罪，透過社群媒體張貼「高薪出國工作、享有底薪及高額獎金、工作福利佳」等廣告，誘騙國人赴柬埔寨從事博弈、文書、客服或娛樂相關職務，民眾被騙出國後，慘遭拘禁、監控與毆打。

檢警查出，范男在集團中擔任招募組小組長工作，自2022年起在柬埔寨詐騙園區，以假職缺誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺活動，對不服從者施以毆打、強迫勞動，甚至對孕婦也不留情。被害人若想脫逃，還被強索15萬元至60萬元不等贖金，另外還負責管理組員、監看組員是否有使用個人手機對外求救、洩漏集團內部事項、協助組員以話術詐騙國人民至集團工作等。

范男因涉及人口販運及詐欺等案，身負傷害罪及5項人口販運等罪嫌遭通緝。刑事局與越南警方合作，於去年9月24日在越南將范嫌緝捕到案，由刑事局國際刑警科押解返台。

桃檢複訊時，范男坦承犯行不諱，其中多名被害人指證歷歷，與被告自白事實相符，其犯行足堪認定。檢方認為，被告所為，係觸犯組織犯罪防制條例之參與犯罪組織、刑法之圖利以詐術使人出國、剝奪他人行動自由等罪嫌。檢方從重依組織犯罪防制條例之圖利以詐術使人出國罪嫌提起公訴，范男目前在押中。

 【更多新聞】

鄭文燦涉貪案馬拉松式勘驗累癱　辯方質疑檢方「洗筆錄」引激辯

桃園工人「0保護」跨年夜走10樓高吊臂　空中搖晃恐怖畫面曝

貪污案還在審！法院裁定鄭文燦延長限制出境、出海8個月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

快訊／汐五高架4車連撞1人受困！賓士休旅慘爛尾...後方大回堵

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

快訊／金門大橋疑有人落海　海巡、消防緊急出動船艇搜救中

中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

快訊／汐五高架4車連撞1人受困！賓士休旅慘爛尾...後方大回堵

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

快訊／金門大橋疑有人落海　海巡、消防緊急出動船艇搜救中

中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

【娃娃壞掉修理中】法鬥在一旁乖乖等待！表情超可愛XD

社會熱門新聞

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

F-16飛官跳傘失聯！2天前剛度完蜜月

即／爆打國中生前國手身分曝　到案認了揮拳攻擊

即／陳其邁終於說話了　譴責禽獸高官性侵少女

乾冰截肢+電土烤肉　恐怖保險員助詐保　

台中七期虐殺命案主嫌狂問法醫　被法官打斷

快訊／基隆公寓驚傳兇殺！1男遭器械攻擊送醫

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

直播中叫工作人員轉鏡頭　「賓賓哥」涉打人被訴

洗錢306億起訴　茗香園冰室老闆500萬交保

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

更多熱門

相關新聞

找友跨年違停被查出酒駕+毒駕　這下慘了

找友跨年違停被查出酒駕+毒駕　這下慘了

林姓男子昨（31）日中午開車違停路邊，桃園警分局巡邏員警發現自小客紅線違停，且車頭有明顯撞擊痕跡，林聲稱由東部來桃園找朋友跨年，車輛放在飯店停車場被不明車輛撞到等語。員警聞到林男身上有濃厚酒味，實施酒測值為每公升0.36毫克，已超過標準值，車內還發現沾有毒品粉末盒子，經快篩為K他命陽性反應，帶回警訊後依違反公共安全與毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

沿路撒債務人大頭照個資傳單　討債男被起訴

沿路撒債務人大頭照個資傳單　討債男被起訴

詐團黑吃黑劫113萬詐款　5嫌下場曝光

詐團黑吃黑劫113萬詐款　5嫌下場曝光

路邊車格遭後車搶走　駕駛火大併排停18分鐘挨告

路邊車格遭後車搶走　駕駛火大併排停18分鐘挨告

被母騙去日本賣淫！12歲少女今返泰國

被母騙去日本賣淫！12歲少女今返泰國

關鍵字：

通緝男人口販運詐團小組長桃檢

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面