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內政部拓展國際市場尖兵　新住民培力計畫促2學員投身移民官行列

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▲▼立法院內政委員會 部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

內政部27日下午部務會報，由移民署報告「新住民及其子女培力計畫」實施成效，有兩位曾參與培育營的學員正式投身移民官行列，以自己新二代的經歷為移民事務貢獻心力，另外，今年海外培力足跡將遍布14國家，期盼新住民子女回到父、母的母國，搭起連結國際的橋梁。

內政部部長徐國勇肯定及嘉許移民署長期規劃多項活動服務新住民家庭所作的努力外，也強調，新住民家庭是台灣社會新力量，透過新住民及其子女培力計畫，提供新住民及其子女拓展國際視野的機會，並培力他們發揮語言與文化優勢，成為臺灣拓展海外交流重要人力資產。

移民署每年均會辦理新住民及其子女培力系列活動，包括「海外生活體驗」、「國內培育營」、「築夢計畫及獎助學金」等四大面向，從104年迄今已有近2萬人參加，透過活動的參與及成果分享，有助新住民及其子女提升自信心、增進親子間感情、拉近與老師、同學之關係，同時增進加大眾對於跨文化的知能及素養。108年築夢計畫已於5月25日辦理成果發表暨圓夢祝賀茶會，共有25組獲獎。

另每年於暑假舉辦的「新職人啟航培育營」，學員經過5天4夜職涯探索的洗禮後，有學員立志成為移民官、護理師、海軍醫官，例如104年參與培育營的鄭珮怡及潘琳燕，就一起相偕報考107年移民行政特考分別錄取三等印尼語組及越南語組，正式投身移民官行列，取之於國家，用之於國家，期盼以自己新二代的經歷為移民事務貢獻心力。今年研習營將於7月15日開辦。

此外，今年的海外培力計畫，有家庭組、親師組、社服組及同儕主題組共101組209人，將於暑假起行，足跡遍布14個國家或地區，期盼新住民子女回到父、母的母國，透過在地文化浸潤式體驗，瞭解自身所擁有之語言與文化優勢，搭起連結國際的橋梁。

內政部指出，移民署近年來積極辦理「新住民培力計畫」，成果獲各界熱烈迴響，未來將規劃建置培力人才資料庫、擴大活動行銷，並持續滾動調整培力計畫，以厚植臺灣人才資本，也讓社會各界對多元文化有更多的理解與尊重。

內政部表示，目前新住民人數約54萬人，而新住民子女亦有41萬人之多，是臺灣推動新南向的生力軍，更是拓展國際發展的重要助力。

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關鍵字：內政部,新住民培力計畫

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