馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷：中共有自身節奏不會因此加快或減緩

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普近日發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰模式生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），掀起國際高度關注。針對外界討論，馬杜洛事件是否可能對中共形成嚇阻效果，進而降低對台動武風險，民進黨立委陳冠廷今（6日）表示，這樣的判斷必須回到中國長期的戰略行為來檢視，而不能以單一事件做過度推論，中共真正擅長的，並不是突然發動全面戰爭，而是透過時間累積，緩慢推進、逐步改變現狀。

陳冠廷指出，從過去20年中國在南海與台灣海峽的行動可以清楚看出，中共對台施壓並非受國際突發事件牽動，而是有其既定的戰略節奏與操作週期。「不論是委內瑞拉的事件，或者發生在歐洲、美洲、中東的行動，都不會實質加快或減緩中共對台灣的行動」。

陳冠廷強調，中共真正擅長的，並不是突然發動全面戰爭，而是透過時間累積，緩慢推進、逐步改變現狀。

陳冠廷表示，從早期共機極少跨越海峽中線，到如今頻繁跨線；從海警與軍艦活動範圍逐步前推，到海警船對我方24浬的進迫日益常態化，這些都不是短期現象，而是以年、甚至以十年為單位累積的結果，就像實彈演訓落點距離台灣越來越近、軍演次數增加、灰色地帶行動升高，但社會往往在1、2天後便逐漸淡忘，甚至出現「也沒發生什麼事」的聲音。

陳冠廷坦言，「我真正擔心的，不是北京是否會因馬杜洛事件而調整戰略，而是台灣內部如果因此得出『中國其實不敢動武』、『這些都只是虛張聲勢』的錯誤結論，反而會削弱我們面對長期威脅的判斷能力」，且正因為中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈。

「國防預算不是對單一事件的反應，而是對長期風險的回應。立法院有責任盡速完成國防預算的審議，確保相關建軍與防衛能量不被延宕」，陳冠廷強調，當不可接受的行為被反覆出現、被淡化、被視為常態，本身就是對台灣安全最大的警訊，唯有保持清醒的風險意識，並以制度與預算做為回應，才能避免在誤判中付出代價。