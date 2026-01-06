　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬杜洛事件能嚇阻中共？　陳冠廷：中共有自身節奏不會因此加快或減緩

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普近日發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰模式生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），掀起國際高度關注。針對外界討論，馬杜洛事件是否可能對中共形成嚇阻效果，進而降低對台動武風險，民進黨立委陳冠廷今（6日）表示，這樣的判斷必須回到中國長期的戰略行為來檢視，而不能以單一事件做過度推論，中共真正擅長的，並不是突然發動全面戰爭，而是透過時間累積，緩慢推進、逐步改變現狀。

陳冠廷指出，從過去20年中國在南海與台灣海峽的行動可以清楚看出，中共對台施壓並非受國際突發事件牽動，而是有其既定的戰略節奏與操作週期。「不論是委內瑞拉的事件，或者發生在歐洲、美洲、中東的行動，都不會實質加快或減緩中共對台灣的行動」。

陳冠廷強調，中共真正擅長的，並不是突然發動全面戰爭，而是透過時間累積，緩慢推進、逐步改變現狀。

陳冠廷表示，從早期共機極少跨越海峽中線，到如今頻繁跨線；從海警與軍艦活動範圍逐步前推，到海警船對我方24浬的進迫日益常態化，這些都不是短期現象，而是以年、甚至以十年為單位累積的結果，就像實彈演訓落點距離台灣越來越近、軍演次數增加、灰色地帶行動升高，但社會往往在1、2天後便逐漸淡忘，甚至出現「也沒發生什麼事」的聲音。

陳冠廷坦言，「我真正擔心的，不是北京是否會因馬杜洛事件而調整戰略，而是台灣內部如果因此得出『中國其實不敢動武』、『這些都只是虛張聲勢』的錯誤結論，反而會削弱我們面對長期威脅的判斷能力」，且正因為中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈。

國防預算不是對單一事件的反應，而是對長期風險的回應。立法院有責任盡速完成國防預算的審議，確保相關建軍與防衛能量不被延宕」，陳冠廷強調，當不可接受的行為被反覆出現、被淡化、被視為常態，本身就是對台灣安全最大的警訊，唯有保持清醒的風險意識，並以制度與預算做為回應，才能避免在誤判中付出代價。

 
專家：美軍斬首行動應威懾北京動台

專家：美軍斬首行動應威懾北京動台

美軍3日凌晨對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛夫婦並押送至紐約法庭受審，這起「斬首行動」不僅震驚國際社會，也引發外界解讀對台海情勢的潛在影響。

馬杜洛律師超大咖　曾替亞桑傑重獲自由

馬杜洛律師超大咖　曾替亞桑傑重獲自由

「川普不挺和平獎得主」內幕曝光

「川普不挺和平獎得主」內幕曝光

諾貝爾和平獎得主：盡快趕回國

諾貝爾和平獎得主：盡快趕回國

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

