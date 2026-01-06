柯文哲、陳昭姿另外談「兩年條款」　黃國昌：沒有破壞制度的問題

▲民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲、黨團幹事長陳昭姿。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨不分區立委兩年條款期限將屆，考量作業時間，昨日黨團立委陸續交回辭職書，7人中僅陳昭姿未繳回。對此，黃國昌今（6日）表示，並沒有破壞黨制度的問題，去年黨代表大會決議內容就是「兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示」；黃說，陳昭姿與柯文哲需要另外處理的事是什麼，可能過一段時間，大家會更清楚。

針對陳昭姿的去留問題，除了她尚未簽署辭職信引發關注，也傳出其他委員有不同意見，對此，黃國昌說，第一，民眾黨有民眾黨的制度，第二，你說傳出有意見，我說過，對於沒任何事實證據基礎的政治流言，沒什麼回應的必要。傳出有意見，請問誰有意見？說的出來嗎？若說不出來，恐怕連問題事實基礎都不存在。

而若陳昭姿續留，要如何向黨內說明有照制度走？黃國昌特別解釋整個事情的脈絡，2024年總統大選跟不分區選舉，那時候是由柯文哲主席親自去找台灣社會上的人才加入民眾黨，掛著民眾黨身份去參與不分區選舉，「我可以老實的講，民眾黨在2024年能拿到這麼多不分區選票，柯文哲主席絕對是最大的因素，我不會說是唯一因素，但相信大家可以同意我說的，絕對是最大的因素」。

黃國昌指出，柯主席在當時跟每個不分區候選人進行招募攬才時，都有說明在黨的制度下，應該要如何運作。第二，再帶大家回顧去年8月黨代表大會時，當時對兩年條款要不要繼續執行，黨內有兩種不同的看法，這兩種看法都是為了民眾黨好，「有認為應該繼續執行，這樣讓台灣社會看到民眾黨開大門走大路，對黨的制度就是會執行；但也有認為黨在非常時期，兩年就換會不會影響未來兩年戰力」。

「這兩種說法都有道理，都是為了民眾黨好。」黃國昌說，所以他當時做為民眾黨主席，他才語重心長地跟大家說，是不是可以請大家接受他的提議「兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示」，當他這樣說完以後，全體與會黨代表沒任何人表示反對，大家全部同意。

黃國昌說，「兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示」也成為去年黨代表大會的決議，而現在做的事情，就是在執行去年黨代表大會的決議，所以陳昭姿的部分由柯文哲另外處理，並沒有所謂破壞黨制度問題，因為去年黨代表大會在夏天決議內容就是這樣。

至於柯文哲跟陳昭姿委員需要另外處理的事情是什麼？黃國昌說，這可能再過一段時間以後，大家就會更清楚，因為這事情都處於現在進行式，「我相信很快會有一個比較清楚明確答案，讓各位關心的媒體跟支持者清楚」。