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台灣總統急著去懷州？蔡英文談出訪：行程還在安排中

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▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文預計7月中將訪我國在中南美洲友邦「三聖」，期間也將過境美國，美國懷俄明州（Wyoming）州長高頓（Mark Gordon）28日在記者會上表示，蔡英文7月訪該州的可能性非常大，他的團隊也持續與蔡英文的辦公室保持聯繫，「台灣總統非常渴望（anxious）能來到懷俄明州」。對此，蔡英文28日受訪時回應，行程目前還在安排中。

蔡英文上任第七度出訪，確定7月11日出發訪問我國在中南美洲友邦「三聖」聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯；至於過境地點，確定不會過境華府，但目前規劃紐約與丹佛二城市，只是還尚待美國總統川普和中國大陸國家主席習近平本周將在日本大阪的G20會面後才會定案。

高頓指出，蔡英文的團隊將會在7月下旬拓荒節（Frontier Days）期間，借道科羅拉多州訪問懷俄明，目前正在與國務院和科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）商討後勤問題。高頓愛記者會上表示，拓荒節是美國西部文化的重要節日，且「台灣總統非常渴望能夠拜訪懷俄明。」

對於高頓說法，蔡英文28日受訪時沒有正面回應，她說，「行程都還在安排當中，如果可以定案，我們會對大家來說明」。

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關鍵字：懷州,蔡英文,華府,美國,出訪

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