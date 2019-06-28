扶機車被阻甩包打頭　火爆姐稱「氣到躁鬱症發作」下場慘

記者黃翊婷／綜合報導

基隆王姓女子不滿陳姓女子摸到哥哥的機車，出聲制止，卻被用包包打頭，氣得提告求償11萬9295元的精神慰撫金。雖然陳女聲稱自己當時是躁鬱症發作，但基隆地院法官認為，不管原因為何，她出手傷人是事實，就必須負起賠償責任，考量到雙方經濟、地位的差距，最後裁定她須賠償1萬元較為適當。

▲王女聲稱是因為身體不適，伸手扶一下陳女哥哥的機車，沒想到卻引發口角。（示意圖／達志影像，與本案無關）

判決書中提到，陳女主張，王女2018年2月20日下午3時43分無故觸摸哥哥的機車，她不滿制止，對方卻拿包包毆打她的頭部，導致額頭挫傷、臉頰挫傷等傷勢，因此決定提告求償11萬9295元的精神慰撫金和705元的醫藥費。

但王女抗辯，當天她到陳母經營的小吃店用餐，但陳女服務態度不佳，她用完餐後身體不適、走路不穩，才會扶一下機車以免跌倒，對方見狀立即出言阻止，她被激怒，導致躁鬱症發作無法控制情緒，才會拿包包揮向對方的臉。

▲王女表示當時被激怒，導致躁鬱症發作，才會用包包打人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

刑事部分，王女出庭時坦承確實是自己用包包打傷陳女，被基隆地院刑事庭依傷害罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。而民事部分，基隆地院法官認為，不管王女出手的原因為何，並不妨礙陳女因為她故意的行為而受傷的事實，的確必須負起賠償責任。

由於兩人一個在百貨業上班、一個在檳榔店工作，法官考量到雙方身分、地位以及經濟能力等因素，最後裁定王女須賠償陳女1萬元精神慰撫金較為適當。