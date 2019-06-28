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社會 社會焦點 保障人權

高中女兒與男友滾床3次　媽藤條打到「變性侵」結局逆轉

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記者黃翊婷／綜合報導

女高中生小芬（化名）2017年5月透過網路認識網友阿俊（化名），兩人進而交往，並在同年7月發生3次性關係，後來這件事情被母親知道，她還遭到藤條痛打，最後鬧上警局，南投地檢署則認為這是約會性侵事件，將男方起訴。但台中高分院法官認為，小芬是在母親的壓力下才宣稱是非自願發生性關係，日前裁定男方無罪確定。

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲小芬與阿俊在交往期間發生過3次性關係。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

檢方認為，阿俊明知小芬當時是未滿16歲之人，竟利用對方年幼、思慮未深且個性順從，在2017年7月間發生3次性關係，第一次是在住家房間；第二次則是開車前往女方的學校，再把人帶至摩鐵；第三次是以陪同赴約去找朋友為由，把人載到住處強制性交得逞。

而阿俊反駁，兩人的確是透過網路交友軟體認識，並交往成為男女朋友，但在交往之前他有詢問小芬的年齡，對方自稱已經滿16歲，後來帶回家見父母時，女友也對母親自稱是17歲，他信以為真才會發生性關係，而且在做這些事情之前也都有經過女方同意。

蛋糕。（圖／Pixabay）

▲小芬事後還和阿俊一起去買蛋糕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

雖然檢方及女方家長都認為這是約會性侵事件，但南投地院一審認為小芬是在母親的壓力下，才會宣稱是非自願發生性關係，加上整起事件疑點重重，最後判處阿俊無罪。全案上訴至台中高分院。

小芬學校的輔導老師接受偵訊時提到，女學生在輔導過程中有說過，家人知道她和男友發生過性關係之後，精神壓力就很大，兩度想要輕生，被爸爸、弟弟發現，後來有一次她與母親在巷口和男友對話，情緒相當激動，因為她看到母親在斥責男友，男友還在巷口下跪求情，待了2個多小時才離開。

▲▼ 憂鬱,傷心,哭泣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲法官認為小芬是受到母親的壓力影響，才會宣稱是非自願與男友發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

台中高分院法官認為，如果這真的是約會性侵事件，小芬又怎麼會在受到侵害之後，還陪著阿俊一起去買蛋糕、逛夜市，加上她於原審時曾提及，這段關係被發現時一直很怕母親會生氣，因為母親一生氣就會拿藤條打、逼問，可見上述指控應該是迫於母親的壓力。

法官指出，小芬對阿俊及其母親都宣稱自己已滿16歲，因此認定男方當下並不知道女方的真實年齡，最後維持一審判決男友無罪，全案確定。

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關鍵字：台中高分院,性侵,南投地檢署,妨害性自主

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