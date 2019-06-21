「我姪女是台電特助」兩女想靠10％利潤發財　慘被同事騙光218萬

記者黃翊婷／綜合報導

在小吃店工作的潘姓婦人為了獲得賭博所需的資金，於是向吳姓、張姓女同事聲稱自己的姪女在台電當特助，如果投資買材料就可以拿到10％的利潤，最後一共詐得218萬元。潘婦挨告後坦承犯行，但仍被基隆地院法官依詐欺取財罪判處有期徒刑1年3個月，全案仍可上訴。

▲潘婦聲稱姪女在台電當特助。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關，下同）

判決書中提到，潘婦2017年11月在小吃店內向吳女聲稱，「我哥哥的女兒在台電公司上班，職位是特助，如果投資買台電公司的材料，會有10％的利潤，大約15天到1個月就可拿回本金和利息」，成功誘騙對方掉入陷阱，並在2個月內詐得108萬元。

接著，潘婦又在同年同月的某日打電話給同事張女，佯稱姪女是台電公司的特助，投資買材料的話每30萬元可以拿到3萬元的利潤，同樣在2個月內成功得手110萬元。後來吳、張兩人都沒有拿到所謂的10％利潤，心中起疑，多次催促、詢問都被無視，這才驚覺可能受騙，氣得向警方報案並提告。

▲吳、張兩人一共交給潘婦218萬元，沒想到結局卻是發財夢碎。

潘婦到案後坦承，「我確實有收取吳女交付的108萬元，而且是在小吃店裡拿的。」加上兩位受害者分別提出帳戶資料、交易清單、郵政匯票申請書、銀行匯款申請書以及LINE對話截圖等證據，讓她再也無話可說，乖乖認罪。

基隆地院法官認為，潘婦因為賭博需要金錢，竟然利用同事間的信任一共詐取218萬元，雖然後來坦承犯行，但她並不是一開始就承認，難以認定犯後態度良好，加上所詐金額不是小數目，與受害者調解卻未做出任何給付，最後依詐欺取財罪判她1年3個月，全案仍可上訴。